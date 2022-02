Riesiger 4K-Fernseher bei Aldi: Dieses TV-Angebot ist unschlagbar günstig

Satte 70 Zoll Displaydiagonale bietet der bei Aldi in Kürze erhältliche TCL UHD-TV 70P615. Das entspricht umgerechnet fast 1,8 Metern. Wenn du dich für den 4K-Fernseher entscheidest, solltest du also über einen entsprechend großen Raum verfügen. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hz. Besonderheit: Als Betriebssystem ist bei dem TV-Gerät Android TV in Version 9.0 vorinstalliert. Du hast darüber nicht nur Zugriff auf den Play Store und die dort hinterlegten Apps, sondern auch auf den digitalen Sprachassistenten Google Assistant. Außerdem ist der Fernseher mit Amazons Sprachassistent Alexa kompatibel.

TCL 70P615 – Das steckt drin

Dass ein HD-Triple-Tuner (DVB-T2, Kabel-TV & Satellit) integriert ist, versteht sich bei modernen Fernsehern von selbst. Gleiches gilt für die vorinstallierten Apps von Netflix, Prime Video und Youtube. Durchaus beachtlich ist die Audioleistung des neuen Aldi-TVs. Denn rückseitig sind zwei Dolby-Digital-Lautsprecher mit jeweils bis zu 16 Watt zu finden. Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth-Schnittstelle, WLAN (802.11 b/g/n), drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse. Rückseitig ist außerdem ein LAN-Port für den Anschluss eines Netzwerkkabels zu finden.

Nicht außer Acht lassen solltest du allerdings, dass der Energieverbrauch bei einem großen Fernseher auch entsprechend hoch ist. Pro 1.000 Nutzungsstunden musst du mit einem Verbrauch von 120 kWh rechnen. Bei einem angenommenen kWh-Preis von 35 Cent entspricht das Stromkosten in Höhe von 42 Euro. Aber nur, wenn du auf den Einsatz von HDR verzichtest. Mit HDR erhöht sich der Stromverbrauch auf 214 kWh pro 1.000 Stunden auf knapp 75 Euro. Bei höheren kWh-Preisen deines Stromvertrags liegen die Kosten entsprechend höher.

Was kostet der TCL-Fernseher bei Aldi?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für den TCL-Fernseher 70P615 mit zwei Jahren Garantie liegt nach Angaben von Aldi bei 999 Euro. Aldi ruft aber nur einen Preis von 699 Euro auf. Ein gutes Angebot? Wirft man einen Blick auf den Wettbewerb, muss man das absolut so sehen. Denn in anderen Webshops werden aktuell mindestens knapp 820 Euro fällig. Andere 4K-Fernseher mit 70-Zoll-Diagonale kosten günstigstenfalls ebenfalls knapp 700 Euro. Zusätzliche Versandkosten fallen bei Aldi nicht an.

Unter dem Strich ist der bei Aldi erhältlich TCL-Fernseher nicht mit einer Top-Ausstattung gesegnet. Er bietet aber für die von Aldi aufgerufenen Konditionen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zumal das TV-Gerät sogar über Micro Dimming Pro für ein kontrastreiches Bild verfügt. Die Möglichkeit, eine USB-Festplatte anzuschließen, um Lieblingssendung aufzunehmen (PVR), ist aber nicht gegeben.