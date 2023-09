Riesen-TV zum kleinen Preis: 65 Zoll 4K-TV von LG für deutlich unter 600 Euro

Ein tolles UHD-Bild, eine mächtige Größe und ein niedriger Schnäppchen-Preis: Dieser TV-Deal bei Otto hat das Potenzial für einen echten Kassenschlager. Diesen Monat kannst du dir nämlich einen 65 Zoll großen 4K-TV von LG (65UR73006LA) satte 42 Prozent billiger sichern. Dadurch kostet der große Fernseher nur noch 579 Euro!

LG UHD-Riese zum kleinen Preis: Das bietet dir der 4K-TV

Wenn du den Platz hast, kannst du dir mit diesem LG 4K-TV einen echten Riesen ins Wohnzimmer stellen. Der UHD-Fernseher für 579 Euro misst nämlich satte 65 Zoll! Doch natürlich kann das Gerät nicht nur mit seiner Größe überzeugen. Das verbaute LCD-Panel sorgt in Kombination mit den Direct LEDs für schicke Bilder, samt toller Farbwiedergabe und gutem Kontrast. Hierbei werden selbstverständlich auch die gängigen HDR-Formate rund um HDR10 und HLG unterstützt.

Hinzu kommen obendrein noch einige Bildoptimierungen, wie etwa die sogenannte AI Brightness Control. Diese Funktion sorgt fortlaufend für eine optimale Helligkeit beim Fernsehen. Und auch der 4K Upscaler, welcher ältere Serien und Filme hochskaliert, kann sich sehen lassen. Abstriche musst du lediglich bei der Bildwiederholrate von 60 Hz machen. Dadurch sehen besonders schnelle Bewegungen – etwa beim Gaming – nicht ganz so flüssig aus wie bei teureren Modellen.

Dafür punktet der 4K-TV mit einer Vielzahl an Anschlüssen. So stehen dir etwa gleich drei HDMI-Slots mit eARC zur Verfügung. Außerdem gibt es zwei USB 2.0-Anschlüsse sowie einen digitalen Audioausgang. Ein Triple Tuner und ein CI+-Stecker sind ebenfalls vorhanden. Wie bei Smart-TVs üblich, kannst du den Fernseher natürlich auch via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und anschließend auf die beliebten Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zugreifen.

Unschlagbar günstig: Darum lohnt sich das Otto-Angebot

Technisch weiß der LG-Fernseher also voll und ganz zu überzeugen. Doch wie steht es um den Preis? Otto streicht aktuell 42 Prozent vom UVP (999 Euro), wodurch du nur noch 579 Euro für den 65 Zoll großen 4K-TV zahlst. Hinzu kommen noch Versandkosten in Höhe von 39,95 Euro. Dennoch handelt es sich hierbei um einen tollen Deal, der im Netz aktuell von keinem anderen Anbieter geschlagen werden kann.