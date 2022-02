Riesen-Fernseher-Sale mit Testsiegern: Ab 70 Zoll gibt’s Extra-Rabatt

Die neue MediaMarkt-Fernseher-Aktion gilt für insgesamt 66 TV-Modelle von Samsung, LG, Sony, Philips und Hisense. Der Abverkauf beginnt bei stattlichen 70 Zoll Bildschirmdiagonale (1,78 Meter), der größte Fernseher im Angebot misst sogar 86 Zoll – das sind 2,17 Meter. Die Aktion gilt ab sofort und endet MediaMarkt zufolge am 28. Februar wieder.

Testsieger bei Stiftung Warentest: LG OLED evo günstiger

Neben regulären Rabatten, den üblichen Streichpreisen, sieht die Aktion vor, dass es im Warenkorb noch einmal 10 Prozent Extra-Rabatt gibt. Bei den gebotenen Modellen reden wir jedoch häufig auch von vierstelligen Preisen, sodass die 10 Prozent Nachlass durchaus ein paar Hunderter zusätzlich ausmachen.

Der beste OLED-TV im Test der Stiftung Warentest ist ein Modell aus der OLED-evo-Serie. Testsieger unter allen OLED-Konkurrenten wurde eigentlich das Modell mit 55 Zoll, der LG OLED55G19LA. Der ist in der aktuellen Aktion als „zu klein“ nicht berücksichtigt. Allerdings skaliert LG seine Modelle durch alle Größen. Und so gibt es das Modell mit der Endung G19LA auch mit 77 Zoll. Und hier lässt sich ebenfalls doppelt sparen: Auf dem UVP-Preisschild stehen rund 6.500 Euro. MediaMarkt ruft noch 3.769 Euro für das Modell auf. Im Warenkorb stehen dann nach dem Extra-Abzug noch 3.392,10 Euro auf der Rechnung. Insgesamt also fast 50 Prozent Rabatt gegenüber dem ursprünglichen Preis und auch im Marktvergleich der aktuelle Bestpreis.

Der Testsieger 2021: LG OLED evo G19LA.

Große Fernseher bei MediaMarkt mit Extra-Rabatt: 4K- und 8K-Schnäppchen

Auf der Suchergebnis-Seite für alle Modelle, für die die Aktion gilt, lässt sich auch die Preisstufe einstellen. Der günstigste Fernseher kostet vor dem Rabatt 749 Euro – ein Hisense 70A7100F LED TV. In die andere Richtung ist ein LG Signature OLED TV mit 8K-Auflösung auf 77 Zoll (1,95 Meter) Teil des Fernseher-Zirkus. Statt 19.999 Euro ist er im satte 7.000 Euro auf nunmehr 12.999 Euro reduziert. Dann greift erst der 10-Prozent-Rabatt, der hier noch einmal 1.300 Euro abzieht.

Es gibt daneben aber auch einige andere Modelle, die deutlich humaner im Preis erscheinen und durch den Extra-Rabatt zum Schnäppchen werden – immer im Kontext des Ursprungspreises. Wir haben acht Fernseher-Tipps herausgesucht – fünf mit 4K- und drei mit 8K-Auflösung.

4K-Auflösung (Preise nach Abzug im Warenkorb, inklusive Lieferung):

Der Philips-Fernseher besticht durch das Atmo-Feature Ambilight, LGs OLED-Fernseher ist bei der Bildtechnik vorne und im Vergleich zum Herstellerpreis sogar von 7.000 Euro auf nun unter 3.000 Euro heruntergesetzt. Samsung und Sony sind insbesondere bei Software und Kompatibilität weit vorne. Sony entwickelt seine Fernseher teilweise mit Fokus auf die PlayStation-Harmonie.

Hier sind die 8K-Favoriten:

Der Samsung-Fernseher mit ansprechender Größe und QLED-Technik wird mit unter 3.000 Euro nahezu zum 8K-Preistipp. Bei LG kommt in diesem Bereich sogar die neuartige MiniLED-Technik „QNED“ zum Einsatz. Was das bedeutet und wie sie sich von OLED unterscheidet, erfährst du hier.

Bei einigen Modellen sind die Lieferkosten gratis. Generell handelt es sich jedoch um Großgeräte, bei denen eine Pauschale von 30 Euro aufgeschlagen wird. Willst du diese zusätzlich sparen, kannst du bei der Bestellung die Option Marktabholung wählen und den Fernseher in einer Filiale abholen. Allerdings: Dann musst du den Riesen-TV auch schleppen und transportieren. Sorge dann also für ein großes Auto und mindestens einen Helfer.