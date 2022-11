Riesen-Fernseher mit fast 3.000 Euro Rabatt – ein Modell gibt’s sogar für nur 400 Euro Michael Stupp 3 Minuten

Black Friday, Weihnachtsgeschäft und dann noch WM. All das kommt zusammen und mündet in einem zünftigen Fernseher-Ausverkauf zu Spitzenpreisen. Bei MediaMarkt und Saturn ist genau das zum Start in den Shoppingtag jetzt Phase.