Rekordpreis dank MwSt-Rabatt: High-End-Kopfhörer nur noch 2 Tage so günstig

Wenn du eine preiswerte Alternative zu den High End Kopfhörern anderer Marken suchst, bietet dir die Philips-Aktionei MediaMarkt jetzt den perfekten Deal. Hier kommst du nämlich deutlich günstiger an hochwertige Over-Ears mit 40-mm-Treiber und echtem ANC. Dank des Mehrwertsteuer-Rabatts – der übrigens erst im Warenkorb abgezogen wird – zahlst du schlussendlich lediglich 108,40 Euro für die Philips Fidelio L3. Günstiger gab’s die Bluetooth-Kopfhörer zuvor noch nie!

So sicherst du dir den Tiefstpreis-Deal

Werfen wir doch direkt einen Blick auf den Preis, immerhin handelt es sich bei dem aktuellen Angebot um ein absolutes Schnäppchen! Bei MediaMarkt strahlt dir zunächst ein Preisschild von 129 Euro für die Philips Fidelio L3 entgehen. Doch im Rahmen der Philips Brand Week streicht der Elektromarkt den beliebten Mehrwertsteuer-Rabatt in Höhe von effektiv 15,96 Prozent von der Rechnung. Dadurch zahlst du am Ende nur noch 108,40 Euro für die Over-Ears. Der Abzug erfolgt dabei erst im Warenkorb.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ein Blick auf den Preisverlauf und -vergleich zeigt: Dieser Angebotspreis ist eine Ansage! Kein anderer Anbieter im Netz kann den Deal bei MediaMarkt aktuell unterbieten. Generell gab’s die Bluetooth-Kopfhörer zuvor noch nie billiger.

→ Philips Fidelio L3 Kopfhörer für 108,40 Euro (Rabatt-Abzug im Warenkorb, endet 11.9.)

Philips Fidelio L3 Kopfhörer bei MediaMarkt – im Warenkorb gibt’s nochmal mehr als 20 Euro Rabatt.

Philips Fidelio L3 – Eine hochwertige Kopfhörer-Alternative zum kleinen Preis

Doch was wird dir bei den Philips Fidelio L3 Kopfhörern überhaupt geboten? Die Over-Ears überzeugen auf den ersten Blick direkt mit dem schicken und schlichten Design. Gleichzeitig sorgt das weiche Material, wie etwa der Memory-Foam auf der Innenseite der Ohrmuscheln, für einen angenehmen Halt. Die Navigation über die Touch-Flächen an den Hörern sollte dir nach einer kurzen Eingewöhnung ebenfalls leicht von der Hand gehen.

Selbstverständlich muss aber auch der Sound überzeugen. Hierfür setzt Philips unter anderem auf einen 40-mm-Treiber, welcher für tiefe Bässe und klare Höhen sorgen soll. Ein absolutes Highlight ist zudem das Active Noise Cancelling. Egal, ob beim Pendeln in Bus und Bahn oder im vollen Büro – das ANC filtert die Umgebungsgeräusche effektiv raus. Darüber hinaus eignen sich die Kopfhörer dank der zwei integrierten Mikrofone ebenfalls ideal als Headset zum Telefonieren oder für Videocalls. Dafür verbindest du sie übrigens wahlweise via Bluetooth oder per 3,5-mm-Kabel mit dem gewünschten Gerät.

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei Bluetooth-Kopfhörern ist die Akkulaufzeit, denn sonst stehst du unterwegs plötzlich ohne Musik da. Hier wissen die Philips Fidelio L3 aber zum Glück ebenfalls zu überzeugen. Der Akku soll dir ohne ANC eine Laufzeit von 35 Stunden liefern. Mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung halten die Over-Ears laut dem Hersteller immerhin 30 Stunden durch. Mit diesen Daten müssen sich die Philips-Hörer nicht vor der Sony-, Bose– oder Sennheiser-Konkurrenz verstecken. In Tests schneidet der Fidelio L3 zudem durch die Bank richtig gut ab.

Vor allem zum absoluten Tiefstpreis von 108,40 Euro holst du dir mit den Philips Fidelio L3 also wirklich starke Kopfhörer – und das zum kleinen Preis. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur noch bis zum 11. September.