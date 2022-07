Redkey W12 Saugwischer: Günstige Dyson-Alternative jetzt im Doppel-Spar-Deal

Mit dem Redkey W12 reinigst du Hartböden und Teppiche im Handumdrehen. Denn hier ist eine Menge hilfreicher Funktionen integriert, die dir den Hausputz erleichtern. Mit dem akkubetriebenen Saugwischer entfernst du trockenen, feuchten und klebrigen Schmutz. Wir zeigen dir, was das Gerät alles kann und wie du von einem doppelten Rabatt profitierst.

Kabellos saugen und wischen – auch für große Wohnflächen

Beim Redkey W12 handelt es sich um einen kabellosen Bodenreiniger, mit dem du jegliche Art von Dreck in der Wohnung beseitigst. Und dank seines integrierten Akkus musst du dabei noch nicht einmal um ein Kabel drumherum wischen, sondern kannst dich ganz frei bewegen. Dabei ist das Gerät ziemlich ausdauernd, denn mit einer Akkuladung reinigst du bis zu 45 Minuten am Stück. Das soll für eine Wohnfläche von bis zu 200 Quadratmetern reichen. Mit einem Gewicht von 3,8 Kilogramm lässt sich das Gerät außerdem problemlos Treppenstufen heruntertragen. So reinigst du das ganze Haus ohne Rückenschmerzen in einem Schwung.

Redkey W12 auch zur Reinigung von nassem Schmutz

Besonders praktisch: Der Saugwischer ist mit einem Frischwasser- und einem Abwassertank ausgestattet. Dadurch sparst du dir einerseits das Schleppen von einem schweren Eimer mit Putzwasser, da du viel weniger Wasser für die Reinigung benötigst. Und andererseits nimmt der Saugwischer das Schmutzwasser nach dem Hausputz wieder auf. So soll der Boden unmittelbar nach dem Putzen schon wieder trocken sein – der Abwassertank lässt sich im Anschluss schnell wieder ausschütten und leicht reinigen.

Redkey W12: Selbstreinigungs-Funktion nimmt dir zusätzliche Arbeit ab

Weiterhin ist in der Ladestation des Redkey W12 eine Selbstreinigungs-Funktion integriert, mit der sich die Walzenbürste im Nu säubern lässt. Dazu stellst du das Gerät in die Station und drückst den entsprechenden Knopf für die Selbstreinigung. Wenn die Bürste sauber ist, stoppt das Programm von selbst.

Überzeugt? Kommen wir zum Doppel-Rabatt – denn bei Amazon bekommst du den smarten Saugwischer gleich zweifach vergünstigt. Alles was du dafür tun musst: Auf der Produktseite musst du zunächst unterhalb der Preisangabe den 20-Euro-Coupon auswählen. Dadurch sinkt der Preis für das Gerät bereits von 249 Euro auf 229 Euro. Im Bestellvorgang wirst du nun später noch einmal nach einem Gutscheincode gefragt. Gibst du in das Feld den Code „E255VYCM“ ein, bekommst du weitere 30 Euro Rabatt. Somit kostet dich der praktische 3-in-1-Haushaltshelfer schließlich nur noch preiswerte 199 Euro.