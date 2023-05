Rechnerisch gratis: Schnapp dir ein Galaxy S23 zum 20 GB Telekom Tarif

Bis zum 25. Mai (20 Uhr) laufen bei Saturn die 7 Days of Samsung. Zahlreiche Geräte des beliebten Herstellers sind teilweise stark reduziert. So gibt es beispielsweise Galaxy Tablets zu Spitzenpreisen im Angebot. Doch auch dieser Tarif-Deal kann sich absolut sehen lassen. Zu einem 20 GB Telekom-Tarif für monatlich 34,99 Euro gibt’s hierbei nämlich das tolle Samsung Galaxy S23 mit einem simplen Trick gratis dazu.

Samsung Galaxy S23 – Gratis Top-Smartphone zum Tarif

Mit dem Samsung Galaxy S23 holst du dir bei dem Tarif-Deal ein Top-Handy für 0 Euro. Das Gerät überzeugt dabei auf den ersten Blick vor allem mit seinem 6,1 Zoll großen AMOLED-Display. Vom flachen Design, über eine Pixeldichte von 422 ppi bis hin zur 120 Hz Bildwiederholrate – hier hat Samsung gute Arbeit geleistet. Gleichzeitig liegt das Smartphone dank seiner geringen Größe hervorragend in der Hand. Für die Power beim Galaxy S23 sorgt hingegen der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Prozessor. In Kombination mit den 8 GB Arbeitsspeicher wird dir so eine stets ruckelfreie und flüssige Nutzererfahrung garantiert. Die vergleichsweise gute Akkulaufzeit sowie das starke Kamerasystem – rund um die Hauptkamera mit 50 MP – hinterließ in unserem Test ebenfalls einen positiven Eindruck.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Während das Galaxy S23 einzeln im Netz mindestens 679,99 Euro kostet, kommst du bei diesem Tarif-Bundle umsonst an das Oberklassen-Smartphone. Lediglich die Versandkosten von 4,95 Euro musst du für das Handy zahlen. Dies sorgt für eine tolle Ersparnis, auf die wir am Ende des Artikels genauer eingehen.

20 GB Telekom-Tarif im Überblick

Der Telekom-Tarif zum Galaxy S23 kann sich ebenfalls sehen lassen – immerhin bist du hierbei, unter anderem laut Stiftung Warentest, im besten Netz Deutschlands unterwegs. Für 34,99 Euro im Monat werden dir 20 GB LTE-Datenvolumen mit einer Bandbreite von bis zu 25 Mbit/s zur Verfügung gestellt. Diese Geschwindigkeit sollte für die meisten Nutzer beim täglichen Surfen durchaus ausreichen. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze.

Neben den monatlichen Kosten fallen zusätzlich noch einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Das Galaxy S23 kostet zunächst 49 Euro – was bereits ein absolutes Schnäppchen ist. Über den 50-Euro-Wechselbonus drückst du dir diesen Betrag jedoch umgehend auf die angepriesenen 0 Euro. Dafür sendest du nach dem Vertragsabschluss eine SMS mit „Bonus“ an die 22234. Übrig bleiben dann nur noch 4,95 Euro Versandkosten für das Samsung-Gerät.

Kein Aufpreis für das Galaxy S23? So gut ist der Deal wirklich

Wer jetzt jedoch befürchtet, dass die Kosten für das Galaxy S23 anderswo bei dem Tarif draufgeschlagen werden, liegt zumindest nicht völlig falsch. Regulär kostet der Telekom green LTE 20 GB Tarif zwar eigentlich 36,99 Euro, im Angebot gibt es diesen aber durchaus auch mal für rund 20 Euro im Monat. Der Gerätepreis von 0 Euro für das Galaxy S23 sorgt aber dennoch für eine tolle Ersparnis. So kommst du bei diesem Deal über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von 883,70 Euro. Holst du dir das Samsung-Gerät und den Telekom-Tarif (für 19,99 Euro) hingegen einzeln, musst du satte 1.159,75 Euro blechen. Du sparst also immerhin rund 276 Euro. Der Effektivpreis von monatlich 8,49 Euro für 20 GB im Telekom-Netz kann sich ebenfalls absolut sehen lassen.