Neues Handy-Schnäppchen bei Aldi: Die Tücken liegen im Detail

Konkret handelt es sich um das Realme C21, das auf Basis von Android 10 bereits im März 2021 in zwei Varianten das Licht der Welt erblickte. Neben einem Modell mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicherplatz gibt es auch eine Variante mit 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz. Und genau dieses Handy wird Aldi ab dem 26. August 2021 verkaufen. Lohnt sich das?

Wenig Speicherplatz – aber erweiterbar

Streng genommen sind 32 GB Speicherplatz für ein Smartphone der Gegenwart zu wenig. Das Datendepot eines Handys sollte aufgrund immer größer werdender Apps und dem stetig wachsenden Bedarf, möglichst viele Fotos und Videos auf dem mobilen Endgerät speichern zu können, eigentlich mindestens 64 GB groß sein. Umso wichtiger ist es, dass sich in das Realme C21 neben zwei SIM-Karten im Nano-Format auch eine MicroSD-Karte einlegen lässt. So lässt sich der interne Speicherplatz optional um bis zu 256 GB erweitern.

Herzstück des bei Aldi erhältlichen Realme C21 ist ein Prozessor aus dem Hause MediaTek: der Helio G35. Er bietet acht Kerne (Cortex A53), die mit bis zu 2,3 GHz takten. Auf der Rückseite sind drei Kameras zu finden. Neben einer Hauptkamera mit einer maximalen Auflösung von 13 Megapixel stehen auch eine Porträt-Kamera und eine Makro-Kamera mit einer Auflösung von jeweils 2 Megapixel für die Nutzung bereit. Auf der Vorderseite ist eine 5-Megapixel-Kamera zu finden. Das klingt alles nicht schlecht, ist aber nicht mehr als eines der einfachsten Triple-Kamera-Setups, das aktuell für moderne Smartphones zur Verfügung steht.

Der LCD-Bildschirm ist 6,5 Zoll (16,51 Zentimeter) groß, bietet aber nur eine Auflösung von 720 x 1.600 Pixel. Auffällig ist neben der tropfenförmigen Aussparung am oberen Ende auch der recht große Display-Rahmen unten. Positiv hervorzuheben, ist der 5.000 mAh große Akku und der auf der Rückseite des Handys nutzbare Fingerabdrucksensor. Bluetooth steht in Version 5.0 zur Verfügung, WLAN lässt sich aber nur im 2,4-GHz-Band nutzen. Schade auch: NFC für mobiles Bezahlen ist beim 32-GB-Modell nicht Teil der Ausstattung.

Realme C21 Software Android 10 Prozessor MediaTekHelio G35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB, 4 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 190 g Farbe Blau, Schwarz Einführungspreis C21 (32 GB): 129 €, C21 (64 GB): 139 € Marktstart Mai 2021

Was kostet das Realme C21 bei Aldi?

Der unverbindliche Verkaufspreis für das Realme C21 liegt aktuell in der 32-GB-Ausführung bei 129 Euro. In namhaften Onlineshops ist der Preis aber schon auf rund 102 Euro gefallen. Aldi Nord und Aldi Süd gehen ab dem 26. August 2021 aber noch einen Schritt weiter und unterschreiten die 100-Euro-Schwelle deutlich. Denn in den Filialen des Lebensmitteldiscounters steht das Realme C21 dann zu einem Preis von 89,99 Euro zur Verfügung – mit zwei Jahren Garantie.

Darüber hinaus ist im Lieferumfang ein Starterset für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk samt 10 Euro Startguthaben inklusive. Natürlich lässt sich das Smartphone aber auch mit jeder anderen SIM-Karte im Nano-Format nutzen. LTE-Verbindungen sind mit dem Handy möglich, 5G wird hingegen nicht unterstützt – was in dieser Preisklasse aber normal ist. Lohnen kann sich das Realme C21 deswegen vor allem für all diejenigen, die in erster Linie mobil erreichbar sein möchten und dabei auf die Vorzüge eines Smartphones mit großem Bildschirm nicht verzichten möchten. Auch für Kinder ist das Realme C21 eine gute Alternative, um in die Mobilfunkwelt hineinschnuppern zu können.

Solltest du aktuell auf der Suche nach einem preiswerten Handy sein, empfehlen wir dir auch einen Blick auf unsere aktuellen Bestenlisten zu werfen. Denn sowohl bei den besten Handys unter 100 Euro als auch bei den besten Smartphones unter 200 Euro findest du sicherlich die eine oder andere attraktive Alternative zum Realme C21.