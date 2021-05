Keine Frage: Wir sind den Lockdown mittlerweile alle Leid. Doch was nützt es uns, darüber zu klagen? Stattdessen können wir auch das Beste daraus machen und uns auf die Dinge fokussieren, die möglich sind. Viele von uns haben zum Beispiel viel mehr Zeit zum Lesen. Readly bietet dir eine riesige Auswahl aus über 5.000 Magazinen, mit denen du deine wertvolle Zeit nutzen und dich weiterbilden oder unterhalten kannst. Und das Beste: Als inside digital Leser bekommst du zurzeit ein exklusives Angebot. Für nur 1,99 Euro kannst du Readly zwei Monate lang testen. Das Exklusiv-Angebot biegt auf die Zielgerade ein und gilt nur noch bis Monatsende.

Readly: Über 5.000 Magazine in nur einer App

Was ist Readly? Du bekommst hier eine Bibliothek mit Magazinen aus allen Themengebieten in nur einer App. Dadurch hast du deine Lieblings-Magazine immer digital dabei. Alle brandneuen – aber auch viele ältere Ausgaben. So hast du immer eine große Auswahl, wenn du beim nächsten Spaziergang auf eine schöne Bank triffst. Die unzähligen Zeitschriften kannst du auf deinem Smartphone und Tablet via App oder auf dem PC lesen. Im App-Store ist die App mit knapp 5 Sternen bewertet, was Readly zur besten Magazin-App macht.

Anstatt deine Zeit in den sozialen Medien zu vergeuden, kannst du mit Readly bewusst deine Lieblings-Zeitschriften lesen. Doch damit nicht genug: Hier findest du auch Zeitungen, wie die Welt oder Bild – und bist so immer auf dem neuesten Stand des Weltgeschehens. Entdecke bei der Themen-Vielfalt von Readly neue Interessen und Leidenschaften, mit denen du deine Zeit sinnvoll nutzen kannst.

→ Readly jetzt günstig testen

Noch günstiger mit dem Familienaccount

Wie bereits erwähnt, erhältst du zurzeit als inside digital Leser ein exklusives Angebot. Du kannst Readly für nur 1,99 Euro zwei Monate ausprobieren. Danach zahlst du 9,99 Euro im Monat – ohne zusätzliche Kosten. Vergleichbar mit den teils hohen Einzelpreisen eines Magazins ist das immer noch sehr preiswert. Vor allem, wenn du folgendes bedenkst: Du kannst deinen Account sogar mit bis zu fünf Profilen als Familienaccount teilen.

Außerdem praktisch: Du kannst dir die Zeitschriften auch herunterladen. Dadurch sparst du mobiles Datenvolumen und kannst bei deinem nächsten Ausflug deine Lieblings-Magazine lesen. Selbst, wenn du am Ausflugsziel kein Internet empfängst.

Readly bietet eine nahezu unbegrenzte Magazin-Bibliothek

Bei Readly triffst du auf eine unglaubliche Vielfalt, die jedes Interessengebiet abdeckt. Neben den Tageszeitungen und Polit-Magazinen findest du hier auch zahlreiche Gaming-und Fotografie-Magazine. Aber hier gibt’s auch Zeitschriften aus jedem anderen Themenbereich: Von Sport, Kochen und Garten über Comics, Gesundheit, Musik und Mode bis hin zu Lifestyle- oder Weiterbildungs-Magazinen. Hier findest du wirklich alles. Dabei macht das Stöbern in der nahezu endlosen Bibliothek viel Freude. Denn hier kannst du auch auf längst vergessene Magazine aus der Kindheit, wie zum Beispiel Welt der Wunder, stoßen.