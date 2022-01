Readly-Angebot: Für nur 1,99 Euro liest du mehr als 5.000 Zeitschriften

Auch, wenn der Weihnachtsurlaub für viele bereits Geschichte sein wird, lässt es sich an kalten Winterabenden drinnen mit guter Lektüre gut aushalten. Der Lese-Dienst Readly bietet dir eine große Bibliothek, bestehend aus Magazinen und Zeitungen vielfältiger Themengebiete. So kannst du aus insgesamt mehr als 5.000 Publikationen wählen und findest Zeitschriften für jedes Interesse. Und wie funktioniert’s? Lesen kannst du per App über dein Smartphone und Tablet – oder über den PC. Dadurch hast du deine Lieblings-Magazine überall dabei. Aktuell bekommst du ein Readly-Abo für zwei Monate für nur 1,99 Euro und kannst so das vielfältige Angebot preiswert testen.

Mit der Readly-App hast du Zugriff auf mehr als 5.000 Zeitschriften

Readly ist ein Abo-Dienst für Magazine. Hier kannst du tausende Zeitschriften und Zeitungen lesen und dich unterhalten oder weiterbilden. Cool ist dabei: Neben ganz aktuellen Ausgaben findest du hier auch zahlreiche ältere Zeitschriften. So kannst du auch vergangene Ausgaben deiner Lieblingsmagazine lesen. Du hast zuvor noch nie von Readly gehört? Die Readly-App wurde im App-Store mit fast fünf Sternen bewertet und gilt deshalb als die beste Zeitschriften-App.

Neben Zeitschriften, wie Computer Bild, inTouch, Cosmopolitan, auto motor und sport, Myself, Euro oder Sport Bild hast du mit Readly Zugriff auf tausende weitere, auch internationale Magazine und Zeitungen. Zum Beispiel: Forbes, NZZ, Time Magazine, Welt, Bild und B.Z. So kannst du nicht nur Neues lernen und dich unterhalten, sondern erfährst auch alle wichtigen Neuigkeiten in nur einer App. Auch Technik-Begeisterte kommen mit Readly auf ihre Kosten. Denn: Mit einem Abo hast du zum Beispiel auch Zugriff auf PC-Welt, HiFi, Chip und Computer Bild.

Fünf Accounts für nur 1,99 Euro – Zeitschriften für jeden Geschmack

Nach Ablauf des Testzeitraums (1,99 Euro für zwei Monate) zahlst du für das Readly-Abo 9,99 Euro. Das ist verglichen mit den Einzelpreisen mehrerer Abos weiterhin ein echtes Schnäppchen. Möchtest du das Abo während oder nach der Testphase nicht weiterführen, lässt es sich jederzeit kündigen. Ein besonders cooles Feature ist dabei der Familienaccount. Denn hiermit zahlst du – auf jeden Nutzer gerechnet – noch weniger. So kannst du dein Abo mit bis zu fünf Accounts einfach teilen, wodurch alle Familienmitglieder Zugriff auf die riesige Magazin-Bibliothek erhalten.

Politik-Magazine, Tageszeitungen, Gaming– oder Fotografie-Zeitschriften: Mit Readly findest du sicher ein spannendes Magazin. Auch Zeitschriften aus so gut wie jedem anderen Themenbereich sind in der Readly-Bibliothek zu finden. So gibt’s hier außerdem Magazine zu den Themen Gesundheit, Mode, Musik, Sport, Garten, Kochen – und vielen mehr. Viel Spaß beim Stöbern!