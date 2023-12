Razer, Logitech, MSI: Gaming-Marken streichen Preise radikal zusammen

Passend zu Weihnachten und zum Jahresende lockt der Händler Cyberport mit starken Angeboten zu Produkten von namhaften Gaming-Herstellern. Schnapp dir jetzt dein Gaming-Upgrade mit bis zu 75 Prozent Rabatt gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) der Hersteller. Bei einigen dieser Angebote kannst du so tatsächlich mehrere hundert Euro einsparen. Sämtliche der verfügbaren Ultimative Gaming-Deals kannst du hier bei Cyberport einsehen. Die folgenden Deals dürften sich besonders lohnen, wenn du deine Gaming-Ausstattung auf das nächste Level bringen möchtest:

RAZER Enki Pro – Premium-Gaming-Upgrade im Sonderangebot

Wer kennt das nicht? Bei einer langen Gaming-Session ist der Gaming-Stuhl der beste Freund des Spielers. Seine Qualität entscheidet darüber, ob man sich bequem dem Spiel widmen kann oder danach mit zahlreichen Verspannungen kämpfen muss. Der Razer Enki Pro Gaming-Stuhl in der blauen Williams-E-Sport-Edition sorgt mit einem Lordosenbogen dafür, dass die Wirbelsäule im unteren Rückenbereich in ihrer natürlichen Form bleibt und die Muskulatur gestärkt wird. Er unterstützt also die richtige Haltung während langer Gaming-Session.

Satt reduziert: Der Razer Enki Pro Gaming-Stuhl im Design von Williams Sport

Für den notwendigen Sitzkomfort sorgt eine gepolsterte Rückenlehne sowie der edle Alcantara-Bezug. Ursprünglich wurde die Sonderausführung des Gaming-Stuhls für 1.499 Euro angeboten. In diesem Sale kannst du ihn dir für lediglich 599 Euro sichern. Um den Vergleich zu erweitern: Die reguläre Version des Stuhls in Schwarz-Grün liegt immer noch über 1.000 Euro.

Der Rabatt ist krass. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Stuhl vor dem Abzug auch nur 720 Euro gekostet hat. Dennoch, auch in diesem Vergleich geht das Angebot als richtig gut durch.

Acer Nitro XV275UV – Gaming-Monitor zum Schnäppchenpreis

Ein Gaming-Monitor ist ein wichtiges Kernstück in deinem Gaming-Setup. Seine Darstellungsfähigkeiten entscheiden darüber, wie flüssig Bewegungsabläufe dargestellt werden – und wie schnell du auf Handlungen anderer Spieler reagieren kannst. Der ACER Nitro XV275UV ist ein solides Gaming-Modell mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 170 Hz, mit der Tearing oder Lags dir keinen Ärger bereiten. Mit einer Reaktionszeit von 1ms ist das IPS-Panel auch für kompetitives Online-Gameplay geeignet. Auf seiner Größe von 27 Zoll bietet dir der Bildschirm die gängige QHD-Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixel. Ein besonderes Plus sind die vielen Anpassungsmöglichkeiten des Monitors, denn du kannst ihn sowohl in der Höhe verstellen, schwenken als auch dank der Pivot-Funktion mit einer 90 Grad Drehung in eine Hochkant-Position bringen.

→ Zum Monitor-Angebot für 289 Euro

→ Zum kompletten Gaming-Sale bei Cyberport

Noch mehr zum Thema Gaming findest übrigens bei uns im entsprechenden Hintergrundbereich. Hier testen wir auch neue Spiele und zeigen etwa, wo du gerade welche Games gratis bekommst.