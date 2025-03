Rasenmäher-Roboter kurzzeitig für deutlich unter 500 Euro bei Amazon

Bei Amazon konnte der Rasenmäher-Roboter Redkey MGC500 eine top Bewertung von 4,7 / 5 Sternen abstauben. Der Großteil der Nutzer ist also mehr als zufrieden mit dem smarten Gartenhelfer. Für ein Produkt für weit unter 500 Euro ist das keine Selbstverständlichkeit und viele Modelle kosten auch noch deutlich mehr. Dieser Mähroboter soll besonders effizient und intelligent arbeiten und ist für Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter geeignet. Wir erklären, weshalb das Modell auch sonst eine gute Wahl für dich ist.

Übrigens: Wenn du eine größere Rasenfläche hast, lohnt sich auch ein Blick auf den Redkey MGC1000 Mähroboter. Dieser ist ansonsten baugleich, aber für Flächen bis zu 1.000 Quadratmeter geeignet. Mit einem anklickbaren 140-Euro-Coupon bekommst du ihn derzeit für knapp 560 Euro.

Redkey MGC500: Deshalb ist der Rasenmäher-Roboter eine gute Option

Für Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter ist der Redkey MGC500 geeignet, wodurch er kleine bis mittelgroße Gärten in einem Durchgang mähen kann. Stark ist zudem die smarte Pfadplanung mittels C-TOF. Dadurch ist er etwa schneller mit seiner Arbeit fertig als Modelle ohne diese Technologie – er kann sich weiterhin genauer auf dem Rasen positionieren und es kommt seltener zu Störungen. Geht ihm während des Mähens der Saft aus, kann er zudem auch selbst zwischenladen und anschließend an der Stelle weiter mähen, an der er aufgehört hat. Bei Regen kehrt der Mähroboter ebenfalls zu seiner Station zurück, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Leichter Regen macht ihm dank IPX6-Schutz aber nichts aus und er kann praktischerweise ebenso mit einem Gartenschlauch gereinigt werden.

Hilfreich ist darüber hinaus, dass du per App die Schnitthöhe beliebig zwischen 3 und 7 Zentimetern einstellen kannst. Und dank der großen Schnittbreite mäht er selbst große Flächen zügig. Außerdem erklimmt er kleine Hügel und andere Steigungen bis zu 45 Prozent problemlos und mäht so jeden Winkel in deinem Garten. Weiterhin cool: Der Mähroboter erkennt Kabelbrüche automatisch, sodass du es dir sparen kannst, den Begrenzungsdraht im Falle eines Defekts auszugraben. Mit dem mitgelieferten Kabelverbinder ist der Draht anschließend schnell wieder repariert.

Unter 450 Euro: So holst du dir das Rasenmäher-Roboter-Schnäppchen

Im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote holst du dir den intelligenten Rasenmäher-Roboter nun für nur noch 449 Euro. Um dir diesen Preis zu sichern, musst du einerseits den Coupon auf der Seite per Häkchen aktivieren. Andererseits musst du bei der Bestellung den Code BWBLF3U“ eingeben. Dann sinkt der Preis noch weiter. Der Blick auf den Preisvergleich zeigt zudem, dass aktuell kein anderer Anbieter so günstig ist wie Amazon. Zwar war der Mähroboter außerhalb der Saison auch schonmal günstiger zu haben. Brauchst du aber für die sprießenden Wiesen schon jetzt einen Rasenmäher-Roboter, machst du derzeit im Vergleich auf jeden Fall einen guten Deal.