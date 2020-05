Mähroboter bei Aldi: Besser als Bosch, Husqvarna und Co.?

Der beworbene Ferrex Mähroboter kostet bei Aldi Nord ab dem heutigen Donnerstag (7. Mai) 349 Euro – nur im Laden, nicht online. Ein guter Preis für einen smarten Rasenmäher, insbesondere dieser Größenklasse: Der angebotene Rasenmäher-Roboter soll Flächen bis zu 800 Quadratmeter kürzen, mit einer Akkuladung seien 80 Minuten Laufzeit möglich.

Preislich schlägt das Aldi-Angebot mit seinen 349 Euro beinahe sämtliche Marken-Mähroboter. Am nächsten kommen noch die Geräte von Worx: Der Landroid S Basic (WR090S) kostet bei MediaMarkt derzeit 479 Euro, Modelle von Husqvarna starten für 750 Euro – aber ohne Installationskit (kostet noch einmal rund 80 Euro).

Ein Blick zu Bosch könnte noch interessant sein: Die Indego-Reihe gibt es derzeit mit 100 Euro Cashback zu kaufen. So sinkt der Effektivpreis für den Indego 350 etwa von 700 auf 600 Euro. Immer noch deutlich teurer als das Aldi-Angebot.

Aldi-Angebot im Check: Die wichtigsten Unterschiede

Vor dem Kauf eines Mähroboters musst du dir bewusst machen, wofür du das Gerät brauchst. Der angebotene Aldi Mähroboter ist für 800 Quadratmeter ausgelegt. In den meisten Fällen tut es aber auch ein Rasenmäher mit weniger Flächenleistung – kommt ganz auf den Garten an. Noch mehr Tipps zum Mähroboter-Kauf findest du hier.

Also zurück zum Angebot: Der Aldi-Roboter mäht nach Zufallsprinzip und bewältigt Steigungen im Garten von bis zu 35 Prozent. Dazu verfügt er über eine Kinder- und Diebstahlsicherung. Im Lieferumfang findet sich außerdem ein Begrenzungsdraht und Erdnägel zum Abstecken eines Arbeitsbereiches.

Die Beschreibung beginnt schon mit dem wohl wichtigsten Unterschied zu teureren Markengeräten: So vertraut zum Beispiel der 120 Euro teurere Worx-Mähroboter auf einen KI-Algorithmus und mäht so nach System. – ist aber nur für 300 Quadratmeter ausgelegt. In der Beschreibung heißt es: „Anders als blinde Mähroboter ist der Landroid mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, durch die er in der Lage ist, selbständig Entscheidungen zu treffen. So kann er auch enge Flächen mähen, die andere Roboter schlicht übergehen würden.“

Die Automover-Modelle von Husqvarna – etwa der günstigste Automover 105 – verfügen zum Beispiel noch über einen Sensor, mit dem sie sich durch den Garten manövrieren. Auch bei Bosch, Gardena und Co. wird die Ausstattung mit dem höheren Preis stetig besser, präziser und leistungsfähiger. Vor allem aber ist die Bedienung und Handhabung der teureren Geräte deutlich einfacher, wie verschiedene Rezensionen bemerken.

Aldi Mähroboter für große Gärten zum kleinen Preis

Der Aldi-Modell für große Gärten kommt also vor allem über den Preis und eignet sich für den Einstieg. Wer weniger Geduld hat und etwas professioneller in die smarte Gartenpflege einsteigen will, der muss ein paar Regalbretter höher schauen und auch tiefer in die Tasche greifen.

Jetzt weiterlesen Smart Bewässern: Das Geheimnis strahlender Gärten

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.