Nur noch heute: Rabattschlacht bei MediaMarkt & Saturn endet am Samstag

Anlässlich des sogenannten „Singles Day“ am 11.11. hatten MediaMarkt und Saturn am Donnerstag die „11-Prozent-auf-fast-alles“ -Aktion ins Leben gerufen. Im Warenkorb gab es hier entsprechenden Rabatt auf tausende Artikel aus verschiedenen Bereichen. Die Aktion endet nun am Samstagabend. Zeit, um kurz vor Torschluss noch auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Rabatt auf Fernseher, Smart Home und mehr: 3 Deals, die sich lohnen

Während 11 Prozent Ersparnis bei einem 20-Euro-Artikel eher als „Kleinvieh“ abgestempelt werden, lohnt sich die Rabattaktion bei höherpreisigen Anschaffungen deutlich mehr. So fallen etwa OLED-Fernseher unter die 1.000-Euro-Marke und auch teure Smartphones werden in der Aktion günstiger.

Philips Hue: Das ohnehin reduzierte Philips Hue Starterset mit weißen E27-Leuchten wird durch den Rabatt noch einmal rund 10 Euro günstiger. Bestückt mit drei Lampen, einem Dimmschalter und der Philips Hue Bridge, kostet das Set nach Abzug der Rabatte im Warenkorb noch rund 88 Euro. Ein guter Einstieg in die Welt der smarten Beleuchtung.

Bluetooth-Speaker für knapp 100 Euro: Der kleine, stylische Bluetooth-Lautsprecher Marshall Emberton wird im Angebot bei MediaMarkt extra reduziert. Der Lautsprecher ist wasserfest und bietet laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Aktuell rutscht er zunächst auf 119,99 Euro, durch den 11-Prozent-Rabatt zahlst du am Ende noch rund 106 Euro.

Großer Samsung-Fernseher: Bei Saturn ist der Samsung QLED-TV GQ65Q60A mit einem Preis von 949 Euro ausgeschrieben (UVP: 1.299 Euro). Das ist bereits ein ordentlicher Kurs für den mit 65 Zoll recht großen Fernseher der QLED-Serie. Im Warenkorb greift der Aktionsrabatt und streicht noch einmal ein gutes Stück vom Preis, sodass du inklusive Versand noch rund 874 Euro für den Fernseher zahlst.

Apple-Schnäppchen bei MediaMarkt: Diese Aktion gilt noch etwas länger

Während Apple-Produkte bei der 11-Prozent-Aktion noch ausdrücklich ausgenommen sind, gibt es bei MediaMarkt parallel trotzdem die Chance auf einige Angebote aus der Apple-Welt. Die am Freitag gestartete Apple Week hat viele interessante Deals auf Lager. Etwa zum Smart Speaker Homepod mini oder auch zu iPads mit passendem Zubehör. Während die 11-Prozent-Schnäppchen am Samstagabend auslaufen, ist die Apple Week noch bis Ende kommender Woche online.