Rabattgutscheine auf Lego Technic: Amazon verramscht Top Sets

Neue Lego-Technic-Angebote bei Amazon: Der amerikanische Online-Händler zieht in der Regel bei Rabattaktionen anderer Händler schnell nach und kontert sie entsprechend mit dem gleichen Preis. Doch jetzt geht Amazon in die Offensive und gibt auf die regulären Rabatte von knapp 30 Prozent noch einmal Rabattgutscheine. So entstehen richtig gute Lego-Angebote auf den zweiten Blick.

John Deere 948L-II Skidder – Lego Technic 42157

Wir starten mit dem größten Set der Aktion, dem Lego Technic John Deere 948L-II Skidder mit der Set-Nummer 42157. Das 2023er-Modell bietet dir neben der Pneumatik knapp 1.500 Teile, eine Knicklenkung und handbetriebene weitere Funktionen. Auch Aktoren kommen dabei zum Zuge, um das Schild abzusenken. Das Highlight ist aber der mächtige Greifarm, den du mit der integrierten Handpumpe und über Ventile steuern kannst. Damit ist der Skidder nicht nur für erwachsene Fans der Marke, sondern auch für Kinder und deren Spieltrieb interessant.

Knapp 190 Euro will Lego laut Liste für die Waldmaschine. Doch Amazon reduziert ihn um 28 Prozent auf knapp 137 Euro und gibt jetzt noch einmal 12,88 Euro als Coupon-Rabatt obendrauf. Damit kommst du auf unter 125 Euro und somit auf einen Rabatt von 34 Prozent.

Lego Technic Angebot mit Coupon bei Amazon. Per Klick aufs Kästchen gibt’s den versteckten Rabatt.

NASA Mars-Rover Perserverance

Weniger Teile, aber auch zum viel günstigeren Preis gibt es beim 42158 Technic NASA Mars-Rover Perserverance. Der etwas fragil wirkende Mars-Roboter kommt mit tollen Reifen und einigen echten Technic-Funktionen zu dir. Und das nicht mehr für fast 100, sondern für jetzt faire 65 Euro. Damit hat Amazon 32 Prozent vom ursprünglichen Preis abgezogen. Und mit dem Coupon von immerhin weiteren 6,50 Euro landet er bei 58,49 Euro und so bei einem Gesamtrabatt von über 38 Prozent.

Lego Technic 42159 NASA Mars-Rover Perserverance

Lego Technic Lamborghini Huracán Tecnica

Bist du eher ein Fan von schnellen Autos anstatt verrückter Mars-Rover, ist der Lamborghini Huracán Tecnica etwas für dich. Er besteht aus 806 Teilen, gehört in die Liga des McLaren Senna GTR und schiebt sich damit zwischen den aktuellen Bugatti Boliden und den Chevrolet Camaro ZL1.

Er kostet laut Liste 53 Euro und der Marktstart lag auf dem 1. August. Amazon reduziert ihn schon auf knapp 40 Euro und setzt den Preis jetzt noch einmal mit der Coupon-Aktion um knapp 4 Euro herunter. Damit kommst du schlussendlich auf einen Rabatt von gut 32 Prozent.

Lego Technic 42161 Lamborghini Huracán Tecnica

McLaren Senna GTR

Das zweite Modell in der Mittelklasse ist der schon angesprochene McLaren Senna GTR aus dem Jahr 2021. Das Auto spielt in der Klasse der 42093 Chevrolet Corvette ZR1. Es kostet eigentlich knapp 50 Euro und besitzt 830 Teile. Eine Lenkung und ein mitlaufender V8 sind die Ausstattungshighlights. Dazu ist das Set über 30 cm lang jetzt massiv reduziert. Mit dem regulären Rabatt kostet es dich 37 Euro. Nimmst du den Rabattcoupon in Anspruch reduziert sich der Preis noch einmal um 3,70 Euro. Was übrig bleibt, sind ein Preis von 33,30 Euro und ein Nachlass von satten 33,3 Prozent.

Lego Technic 42123 – McLaren Senna GTR – Ambiente – Spielen

Lego Technic John Deere 9620R 4WD Tractor

Der zweite John Deere in der Rabattschlacht von Amazon ist der 8620R 4WD Tractor mit der Set-Nummer 42136. Er ist ein nettes Spielset mit brauchbaren Farben und einigen kleinen Funktionen. Er kommt mit einem Anhänger in der 30-Euro-Preisklasse zu dir. Es bietet eine knickgelenkte Zugmaschine und einen Kipper mit Doppelachse. Lego spendiert dem Set 390 Teile und setzt auf die Farben Grün und Gelb. Doch die 30 Euro sind jetzt schon um 8 Euro reduziert. Mit dem 1,30 Euro-Coupon kommst du also auf einen Endpreis von 20,69 Euro und damit auf einen Rabatt von 31 Prozent.

John Deere 9620R 4WD Tractor