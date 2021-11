Rabatte bei der Telekom: Das bringt der Magenta Thursday

Die Telekom verkauft bekanntlich mittlerweile nicht nur Festnetz- und Mobilfunktarife, sondern auch eine ganze Heerschar an Geräten. Genau auf diese konzentriert sich der Bonner Konzern auch im Rahmen des Magenta Thursday. Sprich: Es werden Geräte verschiedenster Art zum Teil deutlich reduziert. Wer also gehofft hat, Tarifschnäppchen zu machen, der wird zumindest bei der Telekom leer ausgehen. Der Magenta Thursday beginnt übrigens, wie eingangs erwähnt, schon am Mittwoch (24. November) und geht bis zum 29. November. Allerdings gilt: Nur so lange der Vorrat reicht. Du kannst die Angebote wahlweise im Telekom-Shop in deiner Nähe wahrnehmen oder aber online zuschlagen.

Rabatt auf Apple-Produkte

Selten gibt es Rabatt auf Produkte von Apple. Doch im Rahmen des Magenta Thursday wirst du einige Schnäppchen machen können. So gibt es den Apple HomePod mini für 77 Euro, Vergleichspreise beginnen derzeit bei 88 Euro. Die Apple AirPods der 2. Generation wirst du für 77 Euro bekommen, hier beginnen die Vergleichspreise derzeit jenseits von 110 Euro. Und auf Original iPhone-Schutzhüllen gibt dir die Telekom pauschal 33 Prozent Rabatt.

Entscheidest du dich für einen Mobilfunkvertrag mit der Telekom, der ein Handy beinhaltet, so verspricht dir die Telekom ein Cashback von 240 Euro, was einem Rabatt von 10 Euro monatlich innerhalb der Mindestvertragslaufzeit entspricht. Echte Schnäppchen sehen anders aus. Einzelne Smartphones wie das Google Pixel 6 (128 GB) wird die Telekom aber auch rabattiert anbieten. Es kostet dich dann statt 49,95 Euro Einmalzahlung zum Vertrag nur 1 Euro. Das gilt auch für das Oppo Find X3 Lite 5G, das Xiaomi Mi 11 Lite 5G und das OnePlus 9 Pro 128 GB. Letzteres bewirbt die Telekom allerdings nur zusammen mit einem Young-Tarif der Telekom.

Sicherheit fürs Kind

Eltern sind oftmals viel beruhigter, wenn sie wissen, wo ihre Kleinen gerade sind und wenn sie wissen, dass diese sich im Notfall melden können. Nicht alle Eltern wollen ihrem Kind dafür ein Handy in die Hand drücken – die Halbwertszeit dieser Geräte ist zu oft zu kurz und auch nicht immer pädagogisch sinnvoll. Doch mit Telefonuhren speziell für Kinder gibt es alternativen. Im Rahmen des Magenta Thursday rabattiert die Telekom die Xplora X5 Play eSIM Smartwatch auf 59,95 Euro, den Combi Protect GPS-Tracker auf 1 Euro und die Safety-Watch, die auch für Senioren geeignet ist auf 74,95 Euro. Voraussetzung ist jeweils der Tarif Smart Connect S, der weitere 4,95 Euro monatlich kostet und eine Mindestlaufzeit von einem Jahr hat.

Rabatte für Magenta Smart Home: Bis zu 80 Prozent Rabatt

Magenta Smart Home wird für die Telekom ein immer wichtigerer Produktzweig. Neben zahlreichen Partner-Geräten wie Philips Hue und Sonos kannst du mit dem System auch Telekom-eigene Geräte steuern. Einige dieser Geräte rabattiert die Telekom nun auch. Einen Zwischenstecker für außen, der beispielsweise deine smarte Weihnachtsbeleuchtung schalten kann, bekommst du für 19,99 Euro statt 59,99 Euro. Einen Rauchmelder, der im Fall der Fälle nicht nur einen Innensirene (9,99 Euro statt 49,99) aktiviert, sondern auch Licht in der Wohnung anmachen, elektrische Jalousien hochfahren und auf dem Handy Alarm schlagen kann, erhältst du ebenfalls für 19,99 Euro statt 39,99 Euro. Last not least gibt es Rabatt auf einen Wandtaster. Er lässt eine Szene an- und aus oder zwischen zwei verschiedene Szenen schalten, sodass du nicht immer zur App greifen oder mit der Sprachsteuerung im Smart Home sprechen musst.

Günstiger gibt es auch eine Überwachungskamera von D-Link. Die DCS 2670 kostet ab Mittwoch 79,99 Euro. Der Marktpreis liegt derzeit bei etwa 140 Euro. Allerdings gilt die Kamera bei D-Link als Auslaufmodell.

Magenta Thursday: Magenta TV Stick für 1 Euro

Für Magenta TV, das Fernsehen per Internet, bietet dir die Telekom schon seit Langem den Magenta TV Stick an. Er ersetzt deinen Receiver und bringt dir, wie auch ein Fire TV-Stick, zahlreiche Streaming-Apps basierend auf Android TV mit. So kannst du (auch als Nicht-Telekom-Kunde) deinen normalen TV-Empfang ersetzen. Der Stick kostet dich im Rahmen der Aktion 1 Euro statt 49,99 Euro, Magenta TV Entertain als Dienst kostet monatlich 10 Euro, mit Zusatzdiensten wie Netflix oder Disney+ auf Wunsch auch mehr. Apple-Fans können sich alternativ auch für den Apple TV 4K entscheiden, den die Telekom auf 159,99 Euro rabattiert.