PS5 Slim fast geschenkt zum Tarif: Darum lohnt sich dieses erstaunliche Angebot

Gab’s bei dir leider keine Konsole unter dem Weihnachtsbaum? Dann bietet dir freenet jetzt einen interessanten Tarif-Deal zur PlayStation 5 Slim mit Laufwerk. Die Sony-Konsole bekommst du hier erstaunlich günstig zu einem 25 GB starken Tarif im Telekom-Netz. Der geringe Gerätepreis, die monatlichen Kosten von 29,99 Euro sowie die vielen Vorteile machen das Angebot direkt auf den ersten Blick ziemlich interessant. Doch spart man bei dem Tarif-Bundle zur PS5 wirklich? Spoiler-Alert: Ja! Wir haben den Deal durchgerechnet und zeigen dir, warum sich das Angebot lohnt.

Der Telekom-Tarif zur PS5 im Überblick

Für monatlich 29,99 Euro bekommst du bei dem PS5-Bundle einen 25-GB-Tarif im Netz der deutschen Telekom zur Verfügung gestellt. Du bist hierbei mit 25 MBit/s im nachweislich besten Netz Deutschlands unterwegs. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Weitere Vorteile wie VoLTE und WLAN Call sowie die Möglichkeit, den Tarif mit einer eSIM zu buchen, runden das gute Gesamtpaket ab.

Neben den monatlichen Grundkosten fallen einmalig weitere 19,99 Euro als Anschlusspreis an. Die PS5 Slim selbst kostet hingegen 25 Euro extra. Das Besondere: Über das Cashback in Höhe von 30 Euro hast du diesen Betrag umgehend wieder drin. Zusätzlich kannst du die Kosten über den 150-Euro-Wechselbonus bei der Rufnummernmitnahme nochmal gewaltig drücken.

Eine Sache darf man allerdings nicht außer Acht lassen. Wie bei Tarif-Bundles üblich, gibt es auch hier einen gewissen Aufpreis bei den monatlichen Kosten für das mitgelieferte Gerät. Ohne die PS5 kostet der Tarif bei freenet aktuell 19,99 Euro pro Monat. Du zahlst für die Konsole also zusätzlich noch einen Aufpreis von 10 Euro. Warum sich das Angebot trotzdem lohnt, zeigen wir dir jetzt.

Großes Sparpotenzial beim Bundle? Wir rechnen vor

Rechnen wir den Deal dafür einmal durch: Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du bei dem Tarif-Bundle insgesamt 564,76 Euro. Zum Vergleich: Die PS5 Slim kostet im Netz allein schon rund 540 Euro. Wenn du dir den Tarif und die Konsole einzeln holst, müsstest du sogar über 1.049 Euro blechen. Du sparst bei dem Angebot also satte 484 Euro!

Ein weiterer hilfreicher Indikator für einen guten Deal ist der sogenannte Effektivpreis. Dafür nehmen wir die Gesamtkosten (564,76 Euro), ziehen davon den Preis für die PS5 ab (539,99 Euro) und verrechnen das Ergebnis über die Vertragslaufzeit (24 Monate). Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Effektiv zahlst du bei diesem Tarif-Bundle nur 1,03 Euro pro Monat – und das für einen 25 GB starken Tarif plus eine Gaming-Konsole! Wenn du also Interesse an der PlayStation 5 hast – und du nebenbei auch einen neuen Tarif suchst – lohnt sich der Deal ungemein.

PS5 Slim: Die neuste Variante der Sony Konsole

Bei der PlayStation 5 Slim handelt es sich um eine neue, etwas schmalere Version der beliebten Gaming-Konsole. Technisch unterscheidet sich die PS5 Slim samt Laufwerk dabei nur minimal von seinem größeren Vorgänger. Neben dem angepassten Design profitierst du vor allem vom größeren 1-TB-Speicher. Abgesehen davon werden dir hier natürlich auch alle weiteren Vorteile des Sony-Geräts geboten. Von der atemberaubenden Grafik und den kaum vorhandenen Ladezeiten, über die coolen Exklusiv-Games, bis hin zum haptischen Feedback der DualSense Controller.

