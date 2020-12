Das Angebot soll laut Händler täglich neu verfügbar sein. Und zwar verkauft O2 jetzt PS5-Konsolen und sichert die Lieferung der PlayStation 5 beim rechtzeitigen Kauf bis Weihnachten zu. Bei „O2“ klingelt aber die einschränkenden Alarmglocken – das Angebot gilt nämlich nicht ohne Weiteres.

PS5 für 1 Euro – hochwertiger Handytarif dazu

Der Konsolen-Deal gilt nur, wenn du gleichzeitig einen O2-Mobilfunkvertrag abschließt. Die PlayStation 5 ersetzt im Grunde das Handy, das sonst in O2-Verträgen mit dabei ist. Damit ist das Angebot ganz klassisch aufgebaut: Du kaufst die PlayStation für 1 Euro und schließt einen 2-Jahresvertrag mit monatlicher Grundgebühr in Höhe von 39,99 Euro ab.

Wenn du also ohnehin bald einen neuen Vertrag brauchst – oder jemanden kennst, der auf der Suche ist – kannst du den Tarif abschließen und heimst die PS5 als Hardware-Bestandteil des Vertrags ein. Wichtig: Es handelt sich um die Digital-Edition der Konsole, also die Variante ohne optisches Laufwerk und nur für Download-Spiele.

Der Tarif – exemplarisch ein O2 Free M – ist dazu kein schlechter. 20 GB Datenvolumen (LTE Max) und eine Allnet-Flat stecken drin. Über die zweijährige Mindestvertragslaufzeit gerechnet fallen also 24 mal 39,99 Euro Grundgebühr und einmal 39,99 Euro Anschlussgebühr an. Insgesamt 999,75 Euro. Knapp 1.000 Euro für die PS5 „Digital“ also, die normalerweise 399 Euro kostet, möchte man sagen. Aber es steckt ja immer noch ein ordentlicher Vertrag mit drin. Weitere Kombis mit teureren Verträgen sind möglich.

Für den Free-M-Vertrag bleiben nach der PlayStation-Differenz noch runde 600 Euro übrig. Das sind rechnerisch 25,03 Euro für den Tarif, heruntergerechnet auf den Monat. Ein ordentlicher Preis. Wenn du den Tarif nämlich ohne Gerät direkt über O2 abschließt, kostet er 29,99 Euro pro Monat. Vom Tarif aus gerechnet kostet die PS5 also knapp 15 Euro pro Monat mehr – und ist damit für günstige 240 Euro mit im Paket. Ein schier unschlagbarer Preis. Unterm Strich lohnt sich das Bundle also auch preislich, wenngleich es im ersten Moment wie ein PS5-Lockvogel-Angebot wirkt.

Unterm Strich geht’s sogar noch günstiger. Für 38,99 Euro Grundgebühr gilt der Deal auch mit dem 6-GB-Vertrag O2 Free S. Allerdings steht der preisliche Unterschied in keinem Verhältnis zum inhaltlichen – bei 6 gegen 20 GB Datenvolumen.

PS5 soll vor Weihnachten kommen, täglich neue Konsolen auf Lager

O2 weist darauf hin, dass der Deal Gefahr läuft, schnell ausverkauft zu sein, da nur auf Lager befindliche Konsolen verkauft werden. Fair, da die PlayStation 5 dadurch auch wirklich vor Weihnachten noch ankommt. Wichtig ist, dass O2 die Konsolen aber erst nach der Widerrufsfrist für den Vertrag (14 Tage) versendet. Dadurch wird das Weihnachtszeitfenster etwas enger, als zunächst vielleicht angenommen. Jeden (Wochen-)Tag sei mit neuen Kontingenten zu rechnen, heißt es. Also: Auch wenn das Angebot nachmittags ausverkauft sein sollte, kann es am Folgetag wieder verfügbar sein. Ein Blick auf die Angebote-Seite lohnt sich also immer wieder.

Die PS5 ist Sonys flammneue Spielekonsole. Als Nachfolger der PlayStation 4 (Pro) hat sie lange auf sich warten lassen, entsprechend hoch war der erste Ansturm auf die Konsole, die in allen möglichen Shops ausverkauft sind. Highlights sind neben dem Leistungsupgrade auf bis zu 8K-Gaming, SSD-Speed und mehr insbesondere die neuen Controller. Alle wichtigen Informationen zur PS5 gibt’s in diesem Artikel.

