Mit PS5-Gewinnspiel: Hier ist die PlayStation 5 aktuell verfügbar

Bei mobilcom-debitel gibt es die PS5 aktuell mit Vertrag. In dem Konstrukt ersetzt die PlayStation 5 das sonst eingebundene Handy. So schließt du also den Vertrag ab, erhältst als Hardware die neue Konsole und bezahlst sie über die zweijährige Mindestvertragslaufzeit mit ab. Einmalig kostet das Gerät nämlich nur 99,99 Euro. Im Angebot bei mobilcom-debitel ist die Sony-Konsole mit Laufwerk – außerdem gibt’s zwei Jahre PS-Plus-Zugang gratis obendrauf. Mehr zu unserem PlayStation 5 Gewinnspiel erfährst du weiter unten im Artikel.

Nur online: Sony-Konsole mit Mobilfunkvertrag

Das Angebot gilt nur im Onlineshop von mobilcom-debitel, nicht in den Filialen des Providers. Zu den Kosten und Tarif-Inhalten: Einmalig zahlst du wie erwähnt die 99,99 Euro für die PlayStation, außerdem 39,99 Euro Anschlusspreis für den Vertrag. Versandkosten entstehen keine.

Der Vertrag – wahlweise ein 10-GB-Tarif im Telekom– oder ein 15-GB-Tarif im Vodafone-Netz – kostet monatlich 41,99 Euro. Das ist per se nicht preisgünstig, in seine Einzelteile zerlegt, ergibt das Angebot jedoch Sinn: Über 24 Monate zahlst du insgesamt 1.147,74 Euro. Das ist ein hoher Preis für die PlayStation 5, die regulär – falls sie zu bekommen ist – nur 499 Euro kostet. Also weniger als die Hälfte. Rechnen wir noch den Gegenwert der beiden PS-Plus-Jahre (je 59,99 Euro) dazu, landen wir bei noch zu zahlenden 528,76 Euro für den Tarif.

Der Effektivpreis liegt somit bei 22,03 Euro. Das ist für das gebotene in Ordnung, wenngleich kein totales Schnäppchen. Allerdings: Nutzt du das Angebot vorrangig, um einer PS5 habhaft zu werden, ist es ein guter Deal. Die Intention ist klar: Für den Provider ist das Angebot Mittel zum Zweck, um neue Kunden zu generieren. Wenn daraus eine Win-win-Situation entsteht, sind alle zufrieden. Schnäppchenpreise sind für die PlayStation 5 in absehbarer Zeit ohnehin nicht zu erwarten – ob mit oder ohne Vertragsbindung.

→ PS5 mit Vertrag hier bestellen

Übrigens: Auch O2 und 1&1 bieten immer wieder eine PlayStation 5 mit Tarif an. Bei O2 ist es meist jedoch die Digital-Version der Konsole ohne Laufwerk (aktuell nicht verfügbar), bei 1&1 ist die PS5 in der Regel Teil eines Festnetz-Vertrags.

PS5 Gewinnspiel: Wir verlosen eine PlayStation 5

Auf unserem Instagram-Kanal kannst du ab heute eine PlayStation 5 gewinnen. Gemeinsam mit mobilcom-debitel verlosen wir die beliebte Konsole und sorgen für High-End-Spielspaß bei dir zu Hause. Das Gewinnspiel startet im Laufe des Nachmittags (13. Juli) – halte unseren Kanal am besten im Auge. Was du für die Teilnahme tun musst, erfährst du im entsprechenden Post zum PlayStation 5 Gewinnspiel, außerdem in unseren Teilnahmebedingungen. Folge uns jetzt auf Instagram, um keine Aktion mehr zu verpassen.

Auch die anderen inside digital Kanäle stecken voller Infos, Fachsimpelei und Überraschungen. Hier geht’s zum Telegram-Kanal und hier triffst du unsere Community in der Facebook-Gruppe!