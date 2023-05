PS5 für wirklich nur 37 Euro: O2-Tarif ohne Aufpreis für Sony-Konsole

Gaming-Fans aufgepasst: Bei diesem Tarif-Deal von O 2 kommst du zu einem Schnäppchen-Preis an die PlayStation 5 Disc Edition. Für lediglich 37 Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten, gibt’s die PS5 zum Tarif dazu. Dieser schlägt für 25 GB mit 32,99 Euro im Monat zu Buche. Das Besondere: Du zahlst hierbei monatlich keinen einzigen Cent extra im Vergleich zum Einzelpreis für den Tarif. Wenn du also bereits ein gutes Smartphone besitzt und du nach einem coolen Tarif-Bundle suchst, bist du hier an der richtigen Stelle.

Kein Aufpreis beim 25 GB starken Tarif

Bei dem O 2 Mobile M Tarif zur PS5 werden dir monatlich 25 GB 5G-Datenvolumen mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 300 MBit/s zur Verfügung gestellt. Obendrauf kommen jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Dieses Tarif-Paket gibt es im Bundle mit der PlayStation 5 bei einer Laufzeit von 36 Monaten für 32,99 Euro im Monat.

Hier macht sich schon der erste Spar-Faktor bemerkbar. Einzeln kostet der O 2 Mobile M Tarif nämlich ebenfalls 32,99 Euro im Monat. Du zahlst also wirklich gar keinen monatlichen Aufpreis für die PS5. Lediglich die Mindestlaufzeit fällt mit 36 Monaten ein Jahr länger aus. Doch nicht nur das: Bei dem Tarif-Bundle werden dir zusätzlich noch die Anschlusskosten in Höhe von eigentlich 39,99 Euro komplett gestrichen. So zahlst du nur noch 37 Euro für die Sony-Konsole extra, plus 4,99 Euro Versandkosten.

Über 500 Euro Ersparnis: Dieser Deal lohnt sich!

Dies sorgt bei dem Tarif-Deal für eine hervorragende Ersparnis. Über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten fallen bei dem Bundle mit der PS5 Gesamtkosten in Höhe von rund 1.229 Euro an. Holst du dir den O 2 -Tarif und die Sony-Konsole hingegen einzeln, musst du satte 1.776 Euro zahlen. Du sparst bei dem Angebot also ganze 547 Euro – was fast dem UVP der PS5 Disc Edition in Höhe von 549 Euro entspricht.

→ PlayStation 5 mit 25 GB Tarif für 32,99 Euro im Monat

PS5 Disc Edition für nur 37 Euro

Mit der PlayStation 5 Disc Edition holst du dir für nur 37 Euro die aktuell stärkste Sony-Konsole ins Haus. Das Gerät verfügt über eine 825 GB große SSD-Festplatte und lässt dich die neusten Gaming-Highlights in 4K zocken. Generell weiß die Konsole mit schnellen Ladezeiten und coolen Exklusiv-Spielen wie „God of War: Ragnarök“ zu überzeugen. Ein absolutes Highlight bei der PS5 ist zudem der DualSense Controller. Mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern wird dein Gaming-Erlebnis auf ein neues Level gehoben. Und all das gibt’s bei dem Angebot bereits für nur 37 Euro. Passionierte Gamer, die ebenfalls einen neuen Tarif gebrauchen können, sollten hier also definitiv zuschlagen.