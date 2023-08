PS5-Controller im Preissturz: Hier gibt’s den DualSense endlich wieder günstiger

Jeder PlayStation 5 Besitzer kennt das Problem: Du bist gerade an einer spannenden Stelle im neusten Singleplayer-Abenteuer oder spielst online mit deinen Freunden – und plötzlich geht dein PS5-Controller aus. Natürlich warnt dich die Konsole zuvor eigentlich rechtzeitig, doch oft genug wird die Warnung zur geringen Akkulaufzeit ignoriert, übersehen oder auch einfach wieder vergessen. Wer in einer solchen Situation nicht voller Panik nach dem Ladekabel suchen möchte, sollte sich einen Ersatz-Drücker anschaffen. Und aktuell ist dafür der perfekte Zeitpunkt: Bei coolblue gibt’s den DualSense jetzt nämlich endlich wieder deutlich günstiger. So zahlst du nur noch 52,99 Euro für den PS5-Controller in den verschiedensten Farben. Und das ist im Gegensatz zum Normalpreis ein echtes Schnäppchen!

Endlich wieder im Angebot: Darum ist dieser Sale so besonders

Die PS5-Controller sind zwar tolle Eingabegeräte fürs Gaming, kosten im Normalfall aber selbst in der Standard-Farbe Weiß satte 69 Euro – und somit fast so viel, wie aktuelle PlayStation 5 Spiele! Andere Varianten können hingegen sogar bis zu 74,99 Euro kosten. Kein Wunder, dass viele PS5-Besitzer stets auf Angebote warten, um sich einen weiteren Drücker anzuschaffen.

Aktuell ist genau ein solcher Sale bei coolblue an den Start gegangen. Hier zahlst du momentan lediglich 52,99 Euro für die DualSense Controller – und das selbst in den ausgefalleneren Farben. Neben Weiß und Schwarz kannst du dir den Drücker so auch in Rot und Pink zum Angebotspreis sichern. Und dieser kann sich absolut sehen lassen. Ein Blick auf den Preisverlauf von idealo zeigt nämlich, dass die PS5-Controller zuletzt im vergangenen Jahr ähnlich günstig zu haben waren. Versandkosten fallen bei coolblue zudem keine an, womit das aktuelle Preisschild von 52,99 Euro fast 14 Euro unter der Konkurrenz im Netz liegt.

→ PS5-Controller in verschiedenen Farben für 52,99 Euro

Adaptive Trigger & haptisches Feedback: Das zeichnet die PS5-Controller aus

Die DualSense Controller gehören sicherlich zu den Highlights der aktuellen Konsolen-Generation. Mit den adaptiven Triggern und dem haptischen Feedback wurde die Immersion beim Gaming nämlich auf ein ganz neues Level gehoben. Von der authentischen Vibration des Schotters auf der Straße bei Rennspielen bis hin zum Widerstand, den du beim Bogenschießen in Spielen wie „Horizon Forbidden West“ spürst – Sony hat mit den PS5-Controllern für eine kleine Revolution beim Spielen gesorgt. Lediglich die geringe Akkulaufzeit fällt manchen Usern sicherlich negativ auf – umso mehr lohnt sich daher ein Zweit-Controller zum aktuellen Angebotspreis von 52,99 Euro. Gleichzeitig kannst du dich mit einem weiteren Drücker zusammen mit Freunden in Couch-Koop-Abenteuer stürzen.