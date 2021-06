Trekking E-Bike bei Aldi kaufen: Neues Fahrrad-Schnäppchen kommt

Im Sommer mit dem Fahrrad die Region erkunden. Das ist unter anderem möglich, wenn du dich für eines der beiden neuen E-Bike-Schnäppchen von Aldi Nord beziehungsweise Aldi Süd entscheidest. Denn sowohl bei Aldi Nord (ab 5. Juli) als auch bei Aldi Süd (ab 12. Juli) stehen wieder einmal Fahrräder des deutschen Herstellers Prophete zur Verfügung, die dich mit Trittunterstützung auch bei Gegenwind oder in hügeligem Gelände komfortabel von A nach B bringen.

Aldi Nord: Trekking E-Bike 28 Zoll

Sowohl für Herren als auch für Damen bietet Aldi Nord ein Trekking E-Bike (28 Zoll) an. Teil der Ausstattung sind eine LED-Lichtanlage mit 100-Lux-Scheinwerfer, ein Rücklicht mit Bremslichtfunktion sowie – besonders wichtig für die Sicherheit – Marken-Scheibenbremsen von Shimano. Wissen solltest du aber auch, dass eine Rücktrittbremse nicht zur Verfügung steht. Wer sich damit eher unsicher fühlt, sollte sich bei einem Fachhändler vor Ort nach einem alternativen E-Bike umsehen. Am Vorderrad ist für mehr Fahrkomfort eine Federgabel, am Heck ein Gepäckträger montiert.

Während der Fahrt stehen über eine Gangschaltung von Shimano acht Gänge zur Verfügung, die über Rapid-Fire-Schalthebel am Lenker auswählbar sind. Der Elektromotor von Blaupunkt (36 V / 250 W) ist am Hinterrad montiert, der LK-Akku (12,8 Ah / 461 Wh) am Rahmen. Aldi verspricht eine Trittunterstützung für bis zu 120 Kilometer. Abhängig ist die tatsächliche Reichweite im E-Modus unter anderem von der gewählten Leistungsregelung. Sie steht in fünf Stufen zur Verfügung. Je mehr Leistung man zur Unterstützung abruft, desto kürzer ist man teilelektrifiziert unterwegs.

Und der Preis? Der liegt sowohl beim Modell für Herren als auch bei der Variante für Damen bei 999 Euro. Zum Vergleich: Bei Prophete selbst kostet ein ähnlich gut ausgestattetes Modell aktuell knapp 1.500 Euro. Kaufen kannst du beide Räder ab dem 5. Juli in den Filialen von Aldi Nord – solange der Vorrat reicht. Der Discounter verweist darauf, dass die als Aktionsware angebotenen E-Bikes schon am Vormittag des ersten Verkaufstages kurz nach Aktionsbeginn ausverkauft sein können. Schnell zu sein, kann sich also unter Umständen lohnen.

Aldi Süd: Gleiche Ausstattung, aber höherer Preis

Ebenfalls für Männer und Frauen steht auch bei Aldi Süd ein Trekking-E-Bike zur Verfügung. Wenn ab dem 12. Juli der Verkauf startet, fällt der Preis aber etwas höher aus als bei Aldi Nord: 1.149 Euro werden in den Süd-Filialen von Aldi fällig. Und das ist etwas überraschend. Denn die Grundparameter der Räder sind mit jenen aus dem Norden identisch.

Heißt: Käufer können sich auf bis zu 120 Kilometer Trittunterstützung freuen, erhalten den gleichen LG-Akku sowie einen Blaupunkt-Hinterradmotor, der bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h zugeschaltet werden kann. Wieso genau Aldi Süd für das E-Bike 150 Euro mehr abruft als Aldi Nord? Unklar. Wir haben Aldi Süd hierzu befragt und werden an dieser Stelle ein Update nachreichen, sobald uns die Antwort vorliegt.

Wartung? Prophete bietet passenden Service

Sollte mit deinem neu gekauften E-Bike einmal etwas nicht stimmen, kannst du über die Homepage von Prophete einen Inspektions- und Wartungsservice buchen – für 139,99 Euro. Das ist ideal, wenn in deiner unmittelbaren Umgebung kein Fahrradhändler für eine Wartung und / oder Reparatur zur Verfügung steht. Kosten für gegebenenfalls notwendige Reparaturen kommen natürlich noch dazu. Ohnehin gewähren Aldi und Prophete aber zwei Jahre Garantie auf den Akku, drei Jahre Garantie auf Kleinteile (außer Verschleißteile) und sogar zehn Jahre Garantie auf den Rahmen.