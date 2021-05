Neue Chance: E-Bike zum Sonderpreis bei Aldi im Angebot

Die Nachfrage war am Donnerstag offenbar riesig. Binnen weniger Stunden war das bei Aldi Nord erhältliche Trekking E-Bike von Prophete ausverkauft. Das ist eine schlechte Nachricht für alle Interessenten vom Ruhrgebiet bis an die Küste. Denn sie können das Fahrrad jetzt nicht mehr bestellen. Es sei denn, sie können sich das E-Bike an eine Adresse in Mittel- oder Süddeutschland liefern lassen. Denn bei Aldi Süd ist das Fahrrad mit einer Lieferzeit von 10 bis 15 Werktagen jetzt wieder zu haben – sowohl in der Ausführung für Herren, als auch in der Damen-Variante. Alu-Rahmen, 8-Gang Acera Kettenschaltung von Shimano und Suntour Federgabel vorne sind verbaut. Dazu kommen drei Jahre allgemeine Gewährleistung auf alles außer auf jene Verschleißteile, die im Fahrradpass definiert sind.

Bis zu 120 Kilometer E-Reichweite

Für den Antrieb des Elektrofahrrads ist neben dem eigenen Antritt ein bürstenloser Hinterradmotor von Blaupunkt verantwortlich, der eine Leistung von 250 Watt entwickeln kann. Er unterstützt dich über den am Unterrahmen verbauten und mit einem Schloss sicherbaren Akku (461 Wh) bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Und das je nach Fahrweise bis zu 120 Kilometer lang. Die Leistung des Motors lässt sich nach Herstellerangaben in fünf Stufen über ein beleuchtetes LCD-Display regulieren. Die Aufladung des Akkus dauert dem Vernehmen nach etwa 4,5 Stunden.

Für die notwendige Sicherheit ist das neue Aldi E-Bike mit einem LED-Scheinwerfer vorne (100 Lux) und LED-Gepäckträgerrücklicht ausgestattet. Beide Lichter werden über den Akku mit Energie versorgt. Zum Stillstand kommst du mithilfe von hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano. Für ein komfortables Anfahren ist bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h eine Fahrantritt-Unterstützung nutzbar.

Was kostet das Prophete E-Bike bei Aldi?

Aldi Süd bietet das Prophete E-Bike ab sofort über seinen Onlineshop an. Zusätzliche Versandkosten fallen bei einer Bestellung dort nicht an, geliefert wird das Rad fast komplett montiert. Die Pedale musst du aber noch anschrauben und auch den Lenker passend ausrichten.

Der Preis für das Pedelec liegt bei 1.149 Euro (hier die Damen-Variante bestellen), was einer Ersparnis in Höhe von rund 350 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers entspricht. Angeboten wird das Fahrrad sowohl in einer Variante für Herren (52 Zentimeter Rahmenhöhe) als auch in einer Version für Damen (50 Zentimeter).

Festhalten lässt sich, dass der Preis ein echtes Schnäppchen ist. Zwar gibt es das E-Bike teilweise auch für unter 1.100 Euro zu kaufen. Dann aber mit einem kleineren Akku, der nur eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern bietet. Und das auch nur unter optimalen Bedingungen.