Profi-Tastatur von Logitech: MX Keys jetzt günstiger als am Black Friday!

Die MX-Serie von Logitech hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Offices ausgestattet und Büro-Arbeiter überzeugt. Das Top-Modell MX Keys Advanced ist bei MediaMarkt im Tagesangebot jetzt besonders günstig. Aber Vorsicht: Das Angebot unterliegt akuter Ausverkauf-Gefahr und gilt nur bis Mittwochmorgen, 9 Uhr.

24h-Deal: Logitech MX Keys fällt im Preis

Die Tastatur ist normalerweise im Kostenbereich zwischen 85 und 110 Euro angesiedelt. Bei Logitech selbst ist die MX Keys mit 130 Euro gelistet. Bei MediaMarkt macht sie am Dienstag einen Satz nach unten.

Für 77 Euro ist die Tastatur zu haben, das ist der aktuelle Bestpreis für das Eingabegerät des Marktführers und zudem ein Preis, der lange Zeit nicht gesehen wurde. Günstiger war sie bislang nur an einigen wenigen und vor allem einzelnen Tagen, wie der Preisverlauf der vergangenen Monate zeigt. Und auch am Black Friday war sie mit damals mindestens rund 80 Euro noch ein wenig teurer als jetzt.

Bei MediaMarkt bekommst du sie in der Logi-Markenfarbe „Graphite“, einem edlen Dunkelgrau und in der Ausführung für Windows und Mac (konfigurierbar und mit doppelt bezeichneten Tasten). Logitech setzt bei der MX Keys auf ein eingedelltes Tastendesign. Das sorgt für ein besseres Gefühl beim Schreiben. Dazu ist sie mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, die dank Sensorik dann anspringt, wenn du dich mit deiner Hand näherst.

Die Tastatur wird kabellos betrieben, den Akku kannst du per USB-C-Kabel aufladen (im Lieferumfang). Vollgeladen soll sie allerdings bis zu 5 Monate lang halten. Anders als die kleine Schwester, die MX Keys Mini, verfügt sie über einen Nummernblock und abgesetzte Pfeiltasten sowie weniger Doppelbelegungen bei den Funktionstasten. Du kannst die MX Keys sogar parallel mit drei verschiedenen Endgeräten verbinden und nur per Steuer-Taste entscheiden, auf welchem du gerade schreibst.

Im Test: Ist die Business-Tastatur empfehlenswert?

Wir hatten die MX Keys als Teil des Business-Sets MX Keys Combo bereits im Test und in unseren Redaktionsalltag integriert. Es zeigte sich: Die Tastatur ist ein echter Tipp für Vielschreiber. Auch stundenlanges Tippen macht dank angenehmem Tastenhub nicht müde. Dazu ist die Verarbeitung der Tastatur extrem hochwertig. Will man einen Malus suchen, so findet man ihn im Mangel einer Winkelverstellung. Das Tasten-Board liegt auf dem Akku auf und befindet sich so immer in einem konstanten Winkel. Dieser ist allerdings – so zumindest der Eindruck des Testers – äußerst angenehm. Hier kannst du den ganzen Testbericht zur MX Keys lesen.