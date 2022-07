Profi-Akkusauger erstmals unter 300 Euro: Dyson V8 (neue Version) nur heute zum Tiefpreis

Dyson ist bekannt für hochwertige Haushalts-Produkte und seine ikonische, vielleicht sogar eigenwillige Designsprache. Wenn dir Qualität und ein gutes Reinigungsergebnis wichtig sind, führt kaum ein Weg an der Marke, die ursprünglich aus Großbritannien, mittlerweile jedoch aus Singapur kommt, vorbei. Jetzt bekommst du mit dem Dyson V8 Origin eins der günstigeren Geräte der Marke zu einem – für Dyson-Verhältnisse – günstigen Preis. Das steckt in dem Angebot bei MediaMarkt.

Dyson V8 Origin: Saugstark und ausdauernd reinigen – ohne Kabel

Der Dyson V8 Origin ist ein hervorragender Akku-Staubsauger für dich, wenn du viel Wert auf Effizienz, Funktionalität und eine hohe Wendigkeit legst. Und: wenn du dabei auf lästiges Kabel-Wirrwarr verzichten möchtest. Denn hiermit bekommst du ein sehr gutes Gesamtpaket mit einer langen Akkulaufzeit von 40 Minuten. Das reicht locker, um eine 80-Quadratmeter-Wohnung an einem Stück zu reinigen. Bei einem größeren Haus könnte dem Sauger jedoch auf halber Strecke die Puste ausgehen. Daher ist er eher für kleinere Haushalte geeignet.

Dafür bietet er jedoch mit 110.000 U/Min eine hohe Saugkraft, um Staub, Krümmel oder Tierhaare von Hartböden und Teppichen zu entfernen. Außerdem von Vorteil: Der Akku-Staubsauger von Dyson bietet eine hohe Flexibilität. Konkret bedeutet das, du kannst ihn für die Reinigung von Böden, Treppen, Auto-Innenräumen und Möbeln benutzen. Denn mit dabei ist einiges an Zubehör, das sich leicht an- und abstecken lässt. Darunter die Motorbar-Bodendüse für Teppiche und Hartböden, eine Fugendüse für schmale Zwischenräume und Ecken, eine Kombi-Zubehördüse sowie ein Flex-Adapter. Letzterer ermöglicht dir eine Biegung des Saugrohrs für besonders schwer zugängliche Stellen.

Vielfältiges Zubehör für Boden, Möbel, PKW

Das Zubehör lässt sich beliebig kombinieren. Das heißt: Du kannst es direkt an das Handgerät stecken oder an das Saugrohr. So reinigst du einfach Böden, Decken, Polster und Fußleisten. Mit dabei ist außerdem ein Ladegerät und eine Wandhalterung, in der du den Sauger auch bequem aufladen kannst. Keine Lust, eine Wandhalterung anzubringen? Dann lässt sich der Dyson V8 Origin auch einfach so per Kabel aufladen. Mit einem Gewicht von 2,5 Kilogramm ist der Akkusauger zudem angenehm leicht, wodurch du ihn problemlos von einer Etage in die andere tragen kannst.

Der Dyson V8 ist in dieser Ausführung erst seit kurzem, Frühsommer 2022, auf dem Markt. Neu sind vor allem im Vergleich zum Dyson V8 Motorhead das Design und das Zubehör. Während beim Motorhead das Saugrohr noch grau-silber gefärbt war, ist es jetzt in der Dyson-typischen Farbe Violett angestrichen. Auch der Flex-Adapter ist neu im Paket. Heute, am 29. Juli, bis morgen früh (30. Juli, 9 Uhr) bekommst du den Dyson-Sauger bei MediaMarkt für 299 Euro. Das ist nicht nur der aktuelle Bestpreis, sondern auch der günstigste Preis seit Release vor einigen Wochen (niedrigster Preis zuletzt: 319,99 Euro). Erstmals fällt der V8 Origin (2022) auf unter 300 Euro.