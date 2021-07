BahnCard so günstig wie nie zuvor - aber nur bis Sonntag

Mit der Bahn in den Sommerferien unterwegs zu sein, kann sich in diesen Tagen gleich doppelt lohnen. Denn nach der Einführung von Sparpreis-Tickets ab 11,90 Euro und einem Sommer-Ticket für Jugendliche, dreht die Bahn jetzt ein weiteres Mal an der Preisschraube. Um Kunden das Fahren mit IC und ICE trotz steigenden Inzidenzwerten in der Coronakrise wieder schmackhaft zu machen, kommt ab sofort und nur für kurze Zeit eine BahnCard als „Preisknaller“ auf den Markt.

Probe BahnCard 25 ab 9,90 Euro kaufen

Konkret handelt es sich allerdings nicht um eine reguläre BahnCard mit einjähriger Vertragslaufzeit, sondern um das passende „Probe“-Modell. Die sogenannte Probe BahnCard 25 kannst du drei Monate lang zum Sonderpreis testen und dabei auf allen Fahrten im Fernverkehr 25 Prozent sparen. Das gilt sowohl für die Flexpreise ohne Zugbindung als auch für die Super Spar- und Sparpreise, bei denen du dich auf einen konkreten Zug festlegen musst. Auch auf viele Angebote im Nahverkehr gibt es passende Rabatte, verspricht die Bahn.

Erhältlich ist das Angebot ab sofort und noch bis zum 18. Juli 2021. Und das zu einem so günstigen Preis wie nie zuvor. Sie kostet für Reisen in der 2. Klasse nur 9,90 Euro. Das entspricht rein rechnerisch gerade einmal 3,30 Euro pro Monat. Bist du an Reisen in der 1. Klasse interessiert? Auch kein Problem. Dann kannst du drei Monate lang 25 Prozent sparen, wenn du dir jene Probe BahnCard 25 kaufst, die für Reisen in der 1. Klasse einmalig 19,90 Euro kostet.

Probe BahnCard 25 zum Sonderpreis kaufen.

Um von dem Sonderpreis profitieren zu können, verteilt die Bahn über ihrer Homepage passende E-Coupons. Einen solchen digitalen Gutschein kannst du unter Angabe von Name, Vorname und E-Mail-Adresse sowie des Rabattcodes „Preisknaller“ (bereits hinterlegt) auf der Internetseite www.probebahncard.de bestellen. Nach einer Verifizierung der angegebenen E-Mail-Adresse wird der individuelle E-Coupon an die entsprechende E-Mail-Adresse gesendet; 8 Euro für die BahnCard 25 in der 2. Klasse und 16 Euro für das passende Modell in der 1. Klasse. Die Coupons sind letztmalig am 18. Juli einlösbar.

Regulär kostet die Probe BahnCard 25 17,90 Euro (2. Klasse) bzw. 35,90 Euro (1. Klasse). Wenn du das Test-Angebot nicht mit einer Frist von sechs Wochen zum Laufzeitende kündigst, erhältst du nach drei Monaten eine reguläre BahnCard 25 mit einer Laufzeit von einem Jahr. Die kostet dann 55,70 Euro in der 2. Klasse und 112 Euro in der 1. Klasse. Für die BahnCard 50 oder die BahnCard 100 gilt der Rabatt auf das Probe-Modell übriges nicht.

Viele weitere Vorteile

Wenn du eine BahnCard besitzt, kannst du übrigens nicht nur bei der Deutschen Bahn und dem Ticketkauf sparen. Auch das Parken in ausgewählten Parkhäusern am Bahnhof ist mit der BahnCard günstiger. Zudem gibt es Rabatte auf Mietwagen und weitere Vorteile.