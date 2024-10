Prime Day Frühstart: Amazon haut dieses clevere Gadget zum Top-Preis raus

Einen Wecker braucht man nicht mehr, wenn man sich auch genauso gut vom Smartphone wecken lassen kann? Pustekuchen! Amazon hat mit dem Echo Spot kürzlich einen neuen smarten Wecker vorgestellt, der nicht nur als Backup dient, sondern einige coole Funktionen bietet.

Starke Deals zum neuen Amazon-Gadget

Und der ist jetzt wieder auf unter 60 Euro gerutscht. Das Prime-Day-Angebot gibt’s auch bei MediaMarkt. Dort bei Bedarf kostenlos in unter 90 Minuten geliefert). Bei Amazon kannst du für je 5 Euro Aufpreis eine smarte Leuchte oder einen Smart Plug dazukombinieren. Cool: Diesmal musst du für das Schnäppchen kein Prime-Kunde sein.

Echo Spot: Erst im Sommer wurde er vorgestellt

Wie eingangs versprochen, ist Amazons Echo Spot nicht nur ein plumper Zweitwecker, der dich vor dem Verschlafen bewahrt. Stattdessen ist er auch ein smarter Speaker und Sprachassistent im Schlafzimmer und er kann auf dem Display auch hilfreiche Infos anzeigen oder mit praktischen Smart-Home-Szenarien verknüpft werden.

Seit Sommer 2024 ist der Echo Spot erst erhältlich. Der UVP: 94,99 Euro. Zwar gab es ihn zum Start rund um den Prime Day im Juli für Amazon Prime Mitglieder auch bereits für 54,99 Euro, aber danach schoss der Preis wieder in die Höhe (siehe Preisverlauf). Jetzt gibt’s den smarten Speaker mit Weckfunktion wieder für unter 60 Euro und damit zum echt guten Preis – auch wenn der leicht teurer ist als noch im Sommer.

Was der smarte Wecker alles kann

Nun zurück zu den Funktionen des Echo Spot. Der unscheinbare, aber moderne smarte Wecker ist mit einem Display sowie einem guten und lauten Klang ausgestattet. Dadurch kannst du morgens nach dem Aufwachen neben der Uhrzeit direkt das Wetter und das Datum angezeigt bekommen, siehst aber etwa auch den Titel und das Cover des gerade laufenden Songs auf dem Display. Natürlich ist auch Amazons Sprachassistent Alexa integriert, mit dem du den Wecker per Stimme einstellst oder nach sonstigen Infos fragst.

Besonders cool ist aber auch, dass du den Wecker mit anderen Smart-Home-fähigen Geräten verknüpfen kannst. So lässt sich beispielsweise eine Automation starten, bei der morgens das Licht im Zimmer parallel zum Alarm angeht. Das Aufwachen soll dadurch wie bei einem Tageslichtwecker deutlich erleichtert werden. Auch deine Lieblingsplaylist kann morgens direkt starten und motiviert dich so im besten Falle gleich für den Tag.

Neues Produkt von Amazon vorgestellt: Der Echo Spot verbindet Wecker, Smart Speaker und Smart Display im Mini-Format.

Wenn du mehr über den Echo Spot erfahren möchtest, empfehlen wir dir den ausführlichen Testbericht unserer Kollegen bei Nextpit. Mein Kollege Casi hat den smarten Wecker nämlich auf links gedreht. Sein Hauptkritikpunkt war dabei der Preis von fast 100 Euro. Für 59,99 Euro konnte er ihn aber definitiv empfehlen. Bei MediaMarkt kannst du den Echo Spot jetzt in Blau, Schwarz oder Weiß bestellen – der Versand ist – anders als bei Amazon für Nicht-Prime-Kunden – kostenfrei. Dazu ist auch die Sofort-Lieferung per Uber gerade kostenlos. Hast du es also ganz eilig, kommt der Echo Spot auf diese Weise direkt zu dir.

Bei Amazon lohnen sich die Produktkombis mit smarter Leuchte (+ 5 Euro), Smart Plug (+ 5 Euro) oder die Blink Mini-Cam (+ 17 Euro). Die Angebote gelten sogar über den Prime Day hinaus und enden laut Amazon-Angabe am 15. Oktober.