Prime Day Schnäppchen: Einsteiger-Smartwatch von Garmin

Die Garmin Forerunner 55 zeichnete sich bei uns im Test insbesondere durch eine lange Akkulaufzeit und unzählige Sport-Funktionen aus. Gerade passionierte Sportler und Läufer sollten mit der Uhr viel Freude haben. Doch auch für Einsteiger lohnt sich dieses Modell sehr, da dir hier die wichtigsten Funktionen zu einem fairen Preis zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt zum Prime Day wird dieser Preis nur noch besser: Satte 40 Prozent streicht Amazon vom UVP, wodurch du nur 119 Euro für den Bestseller unter den Running GPS-Geräten zahlst.

Einsteiger-Smartwatch mit 40 Prozent Rabatt

Die Garmin Forerunner 55 gehört bereits ohne Prime Day Rabatt zu den günstigeren Modellen des Herstellers – eine schlechte Smartwatch ist das Schnäppchen aber keinesfalls. In unserem Test deklarierten wir sie gar zu einer Art Einsteiger-Tipp, welcher dir mit einigen Abstrichen ein gutes Gesamtpaket bietet. Vor allem Läufer und Sportler bekommen hier viele praktische Funktionen, doch auch abseits davon wussten im Test etwa die Akkulaufzeit, die unkomplizierte Einrichtung und einiges mehr zu überzeugen.

Zwar verfügt die Garmin Forerunner 55 wie üblich über GPS und kann sowohl mit iOS- als auch mit Android-Smartphones gekoppelt und für das Management von Benachrichtigungen genutzt werden, andere coole Features wie ein Musikspeicher oder NFC fehlen allerdings. Dafür stimmt aber der Preis auf jeden Fall.

Denn wenn du von deiner Smartwatch nicht allzu viel erwartest, sicherst du dir mit der Garmin Forerunner 55 jetzt schon für lediglich 119,99 Euro (40 Prozent Rabatt) ein extrem preiswertes Gerät. Und auch mit Blick auf die Konkurrenz im Netz kann sich der Prime Day Deal sehen lassen, günstiger gibt’s die Garmin-Watch derzeit nämlich bei keinem anderen Anbieter.

NUR ALS PRIME-KUNDE? SO KOMMST DU TROTZDEM AN DAS ANGEBOT!

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten. Unsere Highlights haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.