Prime Day: Saugroboter von Narwal mit heftigen Rabatten bei Amazon

In Deutschland ist Narwal noch nicht besonders lange auf dem Markt. Allerdings dürften Fachleute den Hersteller bereits kennen. Denn als Vorreiter von Saugrobotern mit Selbstreinigungsstation sorgte Narwal bereits vor rund fünf Jahren für Aufsehen. Nicht nur an den beiden Prime Days (16. & 17. Juli) kommst du deutlich günstiger an drei Spitzenmodelle des Herstellers: Narwal hat seine Deals teils bis zum 31. Juli verlängert und die Preise starten bereits bei 249 Euro.

Narwal Freo X Ultra: Premium-Saugroboter 260 Euro günstiger

Das High-End-Modell, den Narwal Freo X Ultra Saugroboter mit Wischfunktion, bekommst du während der Prime Days mit einem satten Rabatt: Statt 949 Euro zahlst du jetzt nur noch 689 Euro, wenn du den Coupon auf der Seite aktivierst. Mit einer hohen Saugleistung von 8.200 Pa und Wischmopps, die mit 12 N Abwärtsdruck sowie 180 Umdrehungen pro Minute wischen, ist der Saugroboter perfekt für hartnäckige Reinigungsaufgaben geeignet. Stark ist auch die verwicklungsfreie Bürste, die vom TÜV und der SGS zertifiziert ist: Ihr spezielles Design leitet Haare unmittelbar in den Staubbehälter, ohne dass sie an der Bürste hängen bleiben.

Narwal Freo X Ultra – so sieht der Saugroboter aus

Apropos Staubbehälter: Aufgrund der meist hohen Lautstärke und Fehleranfälligkeit verzichtet Narwal bewusst auf eine Staubabsaugung der Ladestation und sammelt den Schmutz direkt im Roboter. Allerdings kannst du statt des wiederverwendbaren Staubbehälters auch einen Einweg-Beutel einsetzen – top für Allergiker. Durch eine spezielle Komprimierung des Staubes maximiert sich das Fassungsvermögen zudem deutlich.

Durch die KI-gestützte DirtSense-Technologie erkennt der Saug-Wisch-Roboter, wie schmutzig die Böden sind und wiederholt bei Bedarf den Reinigungsvorgang. An der Dockingstation wäscht er regelmäßig seine Mopps und trocknet diese nach getaner Arbeit. Für einen angenehmen Geruch sorgt ein mitgeliefertes Reinigungsmittel. Mithilfe von drei Lasern weicht der Narwal Freo X Ultra Hindernissen gekonnt aus. Steuern lässt er sich per App, Sprachsteuerung oder Touch-Buttons auf dem Deckel der Reinigungsstation.

Noch bis zum 22. Juli gibt es das Narwal-Flaggschiff zu erstaunlich günstigen 689 Euro, was ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und laut Preisverlauf sogar absoluter Bestpreis ist.

Narwal Freo X Ultra: Hier geht’s direkt zum Angebot!

Top Alternativen für kleines und mittleres Budget

Auf der Suche nach einem Top-Saugroboter mit rotierenden Wischmopps zum kleineren Preis? Dann empfehlen wir, einen Blick auf den Vorgänger Narwal Freo zu werfen. Von ihm hat der Freo X Ultra viele Funktionen übernommen, darunter die bewährte Reinigungsstation, die Wischer oder die Navigation. Bis zum 31. Juli gibt es den Narwal Freo für 499 statt den üblichen 799 Euro (UVP). Mehr über das Modell erfährst du auch in unserem Testbericht.

Wenn es nochmal etwas günstiger sein soll, gäbe es noch den Freo X Plus – das aktuelle Einsteigermodell. Mit 7.800 Pa liegt sein Fokus auf einer kräftigen Saugleistung. Auf eine vollautomatische Reinigungsstation muss man zwar verzichten, dennoch hat er eine Wischfunktion mit integriertem Wassertank. Im Inneren des Roboters arbeitet ansonsten die gleiche Technik wie im Freo X Ultra und auch der gleiche Staubbehälter (oder alternativ Einweg-Beutel) kommt zum Einsatz. Der Freo X Plus kostet normalerweise 399 Euro, bis zum 31. Juli bekommst du ihn aber zum Aktionspreis von 249 Euro.

Narwal Freo X Plus – 150 Euro günstiger rund um den Prime Day