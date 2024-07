So günstig sind Powerstations mittlerweile? Diese hier kostet am Prime Day keine 200 Euro

Am Prime Day von Amazon sind natürlich auch wieder einige Powerstations im Angebot. Darunter aber nicht nur massive Speicher-Batterien, die Zentner auf die Waage bringen, sondern auch solche, die du mit zum Picknick im Park nehmen kannst. Die sind dann nicht ganz so stark oder reich an Akkukapazität. Aber je nach Bedarf wirklich lohnenswert.

Prime Day: Diese Powerstation kostet nur 169 Euro

Der Preis-Tipp in diesem Jahr: Die Jackery-Powerstation Explorer 240. Das Batteriepack verfügt unter anderem über eine AC-Steckdose (230V, Haushaltssteckdose), zwei USB-Slots (je 12W) und einen „Zigarettenanzünder“, also einer Autosteckdose. Dazu ist sie mit nur 3 Kilogramm Gewicht wirklich gut zu händeln.

Im Regelbetrieb kannst du Energie mit 200W Leistung aus der Box saugen. Damit bekommst du zwar keinen Wasserkocher oder Elektrogrill ans Laufen. Für die Notreserve auf dem Campingtrip eignet sich die Explorer 240 jedoch allemal. Die verbauten Batterien fassen 240 Wattstunden respektive 67.200 Milliamperestunden. Somit stecken rechnerisch mehr als 17 iPhone-Akkuladungen in der Powerstation.

Am Prime Day kannst du dir die Jackery Explorer 240 zum Sonderpreis von 169 Euro sichern. Für eine Marken-Powerstation ist das ein verdammt guter Kurs. Etwas weniger zahlst du jedoch auch bei anderen Anbietern – und das gilt dann für alle Kunden, nicht nur für jene mit Prime-Zugang.

Kompakt und nur 3 Kilo schwer – die Jackery Explorer 240

Dank MwSt-Trick fast genauso günstig: Diese Powerstation ist sogar noch etwas stärker

Beim Hersteller Bluetti kannst du dir ebenfalls eine leichte und günstige Powerstation für unter 200 Euro sichern. Die AC2A bietet sogar 300 Watt Leistung und damit wahlweise etwas mehr Power oder Kapazität. Dazu hat sie auch noch einen 100W starken USB-C-Slot mit an Bord.

Im Shop ist sie derzeit als Prime-Day-Special (aber für alle) zum Preis von 229 Euro gelistet. Den Preis kannst du drücken, indem du per Klick erklärst, dass die Nutzung der Powerstation unter die Ausnahmeregel der Mehrwertsteuer-Befreiung fällt, die für Solaranlagen und deren Komponenten derzeit gültig ist. Dazu gehören Powerstations, die als Speicher für Solaranlagen eingesetzt werden können. Der Preis drückt sich so auf 192 Euro.

Bluetti-Powerstation AC2A mit MwSt-Rabatt

Balkonkraftwerk mit Wechselrichter für 400 Euro

Auch aus dem Solarbereich selbst gibt es noch einen echt guten Prime-Day-Deal: Mit passendem Wechselrichter für die Einspeisung bekommst du das bis zu 820W starke Balkonkraftwerk Anker Solix, bestehend aus zwei 410W-Modulen, zum Prime-Day-Preis von 399 Euro.