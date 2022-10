Prime Day: Amazons Top-Schnäppchen am Mittwoch

Am Mittwochabend endet der zweite Prime Day des Jahres. Amazon hat am Dienstag vorgelegt und viele Angebote haben es in den zweiten Tag geschafft. Einige Angebote waren jedoch auch an Tag 1 rasch ausverkauft. Einige Deals betrachten wir in separaten Artikeln – etwa zu smarten Premium-Haushaltshelfern von Ecovacs oder zum Office-Abo Microsoft 365 (jetzt für 49,99 Euro). Einen eigenen Blick werfen wir auch auf den Top-Smartphone-Deal zum Samsung Galaxy A53.

Das Rahmenprogramm in Kürze: Die meisten expliziten Angebote bei Amazon gelten nur für Prime-Kunden. Das zahlungspflichtige Abo kostet regulär mittlerweile 7,99 Euro pro Monat und ist Grundvoraussetzung für die Schnäppchen des zweiten Amazon Prime Day 2022. Aber: Du kannst ein kostenloses Probe-Abo für 30 Tage abschließen und bist so mit dabei – selbst, wenn du es sofort wieder kündigst.

Prime Day Oktober 2022: Die 10 besten Deals im Überblick

Ein paar Amazon-eigene Vorgeschmäcker gab und gibt es auch schon. Amazon selbst reduziert einige seiner Lautsprecher – etwa den Echo Dot oder den edleren Echo Studio – und natürlich den Fire TV Stick in diversen Ausführungen. Dazu gibt es Sonderangebote aus den Prime-Diensten wie Prime Music Unlimited oder Audible mit Gratis-Zeiträumen oder -Inhalten.

Welche Angebote uns am Mittwoch, dem zweiten der beiden Prime Days, direkt ins Auge gesprungen sind und preislich zum absoluten Nobrainer werden, schauen wir uns jetzt an:

Mit dabei sind also wieder einmal Bestseller wie das Office-Abo für bis zu 6 User unter 50 Euro oder die Tefal-Pfanne aus der Jamie-Oliver-Serie – in der Vergangenheit immer einer der Top-Seller überhaupt. Bei den Smartphones sticht ein Angebot zum noch recht neuen Google Pixel 6a hervor. Apple-Fans finden hier übrigens auch einige Deals zur iPhone-12- und -13-Serie sowie zur Apple Watch.

Interessant ist der Trend hin zu vielen Angeboten aus dem Energiebereich. Powerstations, Stromgeneratoren, Solarkraftwerke für zu Hause gibt es von vielen Herstellern am Prime Day günstiger. Mit dabei sind Marken wie Bluetti, Ecoflow, Jackery und weitere.

Top-Tipps aus unseren Tests

Über das Jahr verteilt testen wir zahlreiche Gadgets auf Herz und Nieren. Manche Geräte aus der digitalen Welt gefallen uns dabei besser und manche überzeugen nicht so sehr. Diese Schnäppchen am Prime Day kommen mit unseren besten Test-Empfehlungen.

Sony LinkBuds S: Kopfhörer-Überraschung des Jahres

Im Test konnten die In-Ear-Kopfhörer Sony LinkBuds S absolut überraschen und vor allem: überzeugen. Jetzt sind die angenehm zu tragenden Kopfhörer mit Noise Cancelling und bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit reduziert. Sie kosten nur noch 124,99 Euro

Sony LinkBuds S im Test

Eins der besten Over-Ear-Modelle des Jahres kommt ebenfalls von Sony und ist auch bei Amazon im Prime-Angebot günstiger. Die Sony WH-1000XM5 kosten aber immer noch 349 Euro (Testbericht lesen). Günstiger gab es sie noch nie.

Samsung-Smartphone zum Bestpreis

Ein spannendes Smartphone, das wir uns Anfang des Jahres genauer anschauen konnten, ist das Samsung Galaxy S21 FE. Es paart Flaggschiff-Features, ein gutes Handling und Samsungs lange Update-Versprechen mit einem guten Preis. Der ist jetzt noch besser: 479 Euro verlangt Amazon hierfür.

Dazu profitierst du hier noch von einem Kooperations-Extra zwischen Samsung und Amazon. Wenn du das Handy hier kaufst, bekommst du 36 Monate statt sonst nur 24 Monate Herstellergarantie.

Powerstation von Bluetti mit Rabatt

Stromgeneratoren und Powerstations für lückenlose Energieversorgung und sogar -erzeugung via Photovoltaik sind im Trend. Erst kürzlich haben wir ein großes Set des Herstellers Bluetti getestet und insbesondere in Sachen Verarbeitung und Bedienung auf ganzer Linie loben können.

Am Prime Day sind einige Komponenten dieses Sets im Angebot. Die Kombi aus der Powerstation AC300 und einem Speicher-Pack B300 kostet 3.599 Euro und ist damit um 16 Prozent gegenüber dem zuvor niedrigsten Preis reduziert. Das passende und leistungsstarke Solarmodul PV350 gibt es für je 839 Euro.

Tineco Floor One S5 Combo

Dieses Kombi-Gerät für den Wohnugsputz kann Saugen und Wischen zugleich und verfügt über einige smarte Zusatzfunktionen, die ein vollumfängliches Reinigungserlebnis ermöglichen. Am Prime Day ist das Akku-Gerät Tineco Floor One S5 Combo (Test lesen) im Angebot und jetzt für 384 Euro zu haben. Das ist ein Rabatt in Höhe von 30 Prozent. Weitere Tineco-Deals zeigen wir dir hier.

Smartwatch im Apple-Stil unter 150 Euro

Als „preiswerten Allrounder“ bezeichnete unser Test-Kollege die Garmin Venu SQ Music seinerzeit. Die Uhr bietet ein Design mit abgerundeten Ecken, erinnert so ein wenig an die Apple Watch und bietet technisch ein gutes Gesamtpaket für Sportler und Smartwatch-Einsteiger. Den Anspruch von 600-Euro-Uhren verfolgt sie nicht. Gerade Läufer, die auf dem Weg zu ihrem nächsten Marathon im Rhytmus bleiben wollen, können auf die Uhr setzen. Diese Variante bietet Speicherplatz für über 500 gespeicherte Lieder vom gewünschten Streamingdienst. Am Prime Day ist die Uhr für 148,58 Euro erhältlich und wird damit zum echten Preis-Tipp.