Prime Day: Mini-Beamer und 4K-Projektoren bei Amazon gewaltig reduziert

50 bis 60 Zoll große Fernseher sind schön und gut – aber wie wäre es, wenn du deine Lieblingsfilme oder Sportevents auf einer 200-Zoll-Fläche schauen könntest? Mit den Beamern von XGIMI ist das möglich. Sie sind schnell installiert, haben ein elegantes Design und hochwertige Lautsprecher von Harman/Kardon integriert. So kannst du den nächsten Blockbuster mit deinen Freunden oder deiner Familie im Großformat und mit Kinosound erleben – und zwar in deinem eigenen Wohnzimmer. Am Prime Day sparst du bis zu 29 Prozent beim Kauf eines neuen Videoprojektors.

Mobil und günstig: Dieser Mini-Projektor ist perfekt fürs Camping oder den Garten

Einen preiswerten Einstieg in die Heimkino-Welt bekommst du mit dem XGIMI Halo+ Mini Beamer. Der mobile Projektor wirft Bilder in Full HD an die Wand und kann Filme mit bis zu 200 Zoll auf die Leinwand projizieren. Da er mit einem Akku ausgestattet ist, kannst du ihn sogar mit auf einen Ausflug oder in den Garten nehmen, ohne eine Steckdose zu benötigen.

XGIMI Halo+ Mini Beamer – dank Akku auch perfekt für Reisen

Außerdem cool: Dank der intelligenten Bildschirmanpassungstechnologie passt sich das Bild schnell und von selbst an die jeweilige Wand an. Ein Raumsensor erkennt Hindernisse und skaliert das Bild entsprechend, damit ein optimales Ergebnis entsteht. Stark ist: Mit dem integrierten Chromecast lassen sich Streaming-Apps, Spiele und mehr direkt vom Handy aus starten. Während des Prime Days schnappst du dir den Mini Beamer mit 16 Prozent Rabatt und bekommst ihn so für nur noch 589 statt 699 Euro.

XGIMI Horizon Pro 4K und Horizon Ultra: 4K-Beamer für ein top Bild im Wohnzimmer

Wenn du hingegen einen Beamer haben möchtest, der Bilder in 4K projizieren kann, solltest du dir den XGIMI Horizon Pro ansehen. Hierfür musst du zwar etwas mehr Geld in die Hand nehmen, bekommst dafür jedoch eine gestochen scharfe Auflösung. Zusätzlich erzeugt der Beamer bis zu 1.500 ISO Lumen, sodass du sogar bei Tageslicht ein tolles Bild auf der (Lein-)wand siehst. Er unterstützt zudem die HDR10-Technologie, die für einen besseren Kontrast in hellen und dunklen Umgebungen sorgt. Die Software und Sensoren des Beamers sorgen ebenfalls dafür, dass das Bild optimal an deine Leinwand angepasst wird. Vom UVP (1.299 Euro) werden bei Amazon gerade 23 Prozent gestrichen, sodass du nur noch 999 Euro für den Projektor zahlen musst.

XGIMI Horizon Pro erzeugt 4K-Bilder auch bei Tageslicht

Und wenn du absolute High-End-Technik für dein Wohnzimmer möchtest, empfehlen wir dir den XGIMI Horizon Ultra 4K Beamer. Dieser erzeugt eine außergewöhnliche Bildqualität durch den Einsatz von LED- und Laserlichtquellen. Die sogenannte Dual Light-Technologie erzeugt eine absolut präzise Farbgenauigkeit und eine extrem hohe Helligkeit. 2.300 ISO Lumen sind hiermit möglich, wodurch du tagsüber ebenfalls ein top Bild auf der Leinwand siehst.

Auch hier sind Lautsprecher von Harman/Kardon integriert, die für einen immersiven Sound beim Filmschauen oder Gaming sorgen. Dank Android TV 11 hast du ebenso ohne ein Zusatzgerät direkten Zugriff auf all deine Lieblingsapps. Vom UVP (1.899 Euro) streicht Amazon während der Prime Days 19 Prozent. Dadurch zahlst du nur noch 1.529 Euro für den Premium 4K-Beamer.