Prime Day Frühstart: Amazon schmeißt 4K-TVs jetzt schon für 300 Euro raus

Obwohl der offizielle Prime Day bereits im Juli stattfand, liefert dir Amazon ab morgen, 10. Oktober, direkt den nächsten Prime Day mit tollen Angeboten und zahlreichen reduzierten Artikeln. Doch du musst nicht mal auf den Startschuss für die Rabatt-Aktion warten, denn Amazon haut jetzt schon einen tollen Deal rund um die hauseigenen Fire TVs raus! So kommst du bereits ab 299,99 Euro an einen 4K-Fernseher in 43 Zoll. Und auch die anderen Größen sind teilweise bis zu 43 Prozent reduziert. Wir stellen dir die verschiedenen TV-Angebote genauer vor.

Im Angebot ab 299,99 Euro sind dabei die Amazon Fire TVs der 4. Generation. Diese liefern dir zuallererst natürlich die gewohnt schicke UHD-Auflösung, inklusive der gängigen HDR-Formate rund um HDR10 und HLG. Gleichzeitig kann sich auch die Bildwiederholrate von 60 Hz – insbesondere fürs entspannte Streaming auf der Couch oder im Bett – absolut sehen lassen. Für die Audioleistung sind bei dem 4K-TV hingegen zwei 8 Watt Speaker verantwortlich.

Egal, ob Soundbar, Gaming-Konsole oder Receiver – aufgrund der vielen Anschlüsse können all deine Geräte ihren Platz finden. So verfügt der 4K-TV etwa über drei HDMI 2.0-Stecker sowie einen HDMI 2.1-Anschluss samt eARC. Hinzu kommen ebenfalls noch zwei USB-Slots sowie ein optischer Audioanschluss. Selbstverständlich kannst du den Smart-TV ebenso via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden, um deine Lieblingsinhalte über Netflix, Prime Video und Co. zu streamen. Gamer können zudem via Amazon Luna auf spannendes Cloud Gaming zurückgreifen. Zusätzlich profitierst du ebenfalls von den umfangreichen Updates, über die dir Amazon immer wieder neue Funktionen und Alexa Skills liefert. Apropos Alexa: Über eine Taste auf der Fernbedienung hast du im Nu Zugriff auf die beliebte Sprachassistentin.

Doch wie steht es um die verschiedenen Preise? Los geht’s ab 299,99 Euro für den Amazon Fire TV in 43 Zoll – hier sparst du immerhin 40 Prozent im Vergleich zum UVP. Den größten Rabatt gibt’s hingegen für das Modell mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale: Amazon streicht hier nämlich sogar 43 Prozent vom Kaufpreis, wodurch schlussendlich noch 399,99 Euro für den 4K-TV auf der Rechnung stehen bleiben. Die Angebotspreise gelten dabei übrigens noch bis zum 12. Oktober (8:59 Uhr).

→ Amazon Fire 4K-TV ab 299,99 Euro

QLED-Modelle ebenfalls im Preissturz

Zusätzlich gibt’s auch noch die QLED-Modelle der Amazon Fire TVs im Angebot. Hier kostet die 43-Zoll-Variante rund 350 Euro, liefert dir dafür aber auch einige coole Vorteile. So soll der QLED-Bildschirm etwa eine noch bessere Farbwiedergabe ermöglichen, während die adaptive Helligkeit das Bild deines 4K-Fernsehers fortlaufend optimiert. Über Ambient-TV kannst du aus dem Gerät obendrein auch noch eine digitale Leinwand machen. Egal, ob eigene Fotos oder Gemälde bekannter Zeichner – dieses Feature ist definitiv ein echter Hingucker. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von der Sprachsteuerung via Alexa. Neben dem Modell in 43 Zoll für 349,99 Euro sind natürlich auch hierbei noch weitere Größen günstiger zu haben.

→ Amazon Fire TV Omni QLED ab 349,99 Euro