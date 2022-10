Prime-Day-Finale: Dieses Samsung-Tablet kostet jetzt nur 99 Euro

Wer auf der Suche nach einem alltagstauglichen Tablet ist, der findet beim Amazon Prime Day gerade ein echtes Top-Angebot von Samsung. Hier rutscht ein Gerät unter die 100-Euro-Marke. Wir zeigen, was du davon erwarten kannst.

Für 99 Euro: Samsung-Tablet unschlagbar günstig

Die Rede ist vom Samsung Galaxy Tab A7 Lite, das für 99 Euro und damit so günstig wie noch nie verkauft wird. Wer sich mit Samsung-Bezeichnungen auskennt, mag ernüchtert werden. A-Serie und dann noch „Lite“ – das ist eher in den tieferen Regalstufen zu verorten. Technisch korrekt. Mit der S-Klasse und selbst den Lite- oder FE-Versionen der hochklassigen Tablet-Reihen muss man das A7 Lite nicht vergleichen. Wenn Anspruch und Wirklichkeit zueinander passen, wird aus dem 99-Euro-Schnäppchen aber ein Deal.

Der günstige Preis von unter 100 Euro – wohlgemerkt nur für Prime-Kunden von Amazon und nur bis heute Abend (12. Oktober) – ist das, was das Angebot attraktiv macht. Das Tablet gibt’s dafür in der WLAN-Variante und mit 32 GB Speicherplatz sowie einem 8,7 Zoll großen Bildschirm. Zur Auswahl steht es in Grau und in Silber.

Der Preis ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Schauen wir uns das 2021 erschienene Tablet in seiner Preis-Historie an, erkennen wir, dass es in den vergangenen Monaten nicht einmal ansatzweise so günstig war wie jetzt. Meist schwankten die Kosten zwischen 120 und 150 Euro. Der jetzt gesetzte Preispunkt ist damit nicht nur an sich, sondern auch im Kontext des Produkts selbst hervorragend.

Streaming-Begleiter und digitales Nachschlagewerk

Das Tab A7 Lite ist ein ideales Gadget für zu Hause. Ob als Steuerzentrale fürs Smart Home, als Second Screen oder mobile Streaming-Station. Hierfür sind solche Tablets wie gemacht. Die große Rechenkapazität ist ausgelagert und das Gerät selbst wird nur als Anzeige genutzt.

Auch als schnell vorhandenes digitales Nachschlagewerk zum Surfen, stöbern, lesen oder als schnelles Rezept-Buch in der Küche, ist das Galaxy-Tablet ein wirklich nützliches Gerät. Wobei du dir hier vor dem Kauf die Frage stellen solltest, ob das recht kleine Display mit 8,7 Zoll Diagonale (22,1 Zentimeter) ausreichend groß ist. Die passende Alternative dürfte hier sonst das Galaxy Tab A8 sein, das jedoch 70 Euro mehr kostet.

Das kleine Display kann dem Tab A7 Lite aber auch als Vorteil ausgelegt werden. Dadurch nimmt es unterwegs nicht zu viel Platz weg und ist mit seinen 366 Gramm auch ein echtes Leichtgewicht.