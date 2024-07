Prime Day: Dieser Mähroboter ist mehr als smart und jetzt deutlich günstiger

So ziemlich jeder Gartenbesitzer kennt es: Die Sonne scheint und man möchte nichts lieber tun, als das gute Wetter auf der Wiese im Garten zu nutzen – wenn da nicht das lästige Mähen wäre. Abhilfe schafft da nur ein hochwertiger Mähroboter wie der Redkey MGC500. Und diesen kannst du dir während des Prime Days satte 140 günstiger sichern. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Bis zu 500 Quadratmeter: Dieser Mähroboter pflegt selbst große Gärten

Mit dem Redkey MGC500 liefert dir der Hersteller während des Prime Days schon für nur 559 Euro einen hochwertigen Mähroboter. Doch was macht das smarte Gadget so besonders? Da wäre zum einen die sogenannte C-TOF-Technologie. Diese sorgt dafür, dass der Mähroboter trotz Begrenzungsdraht über eine intelligente Navigation verfügt und dadurch in geraden Bahnen über deine Wiese fährt. Ebenfalls cool: Der Roboter kann dabei Gärten mit bis zu 500 Quadratmeter Fläche stutzen. Sollte er das Mähen mal zum Laden unterbrechen müssen, merkt sich der Roboter außerdem seine Position und startet beim nächsten Mal von dort aus.

Zum anderen kann sich aber auch die sonstige Technik absolut sehen lassen – insbesondere in Kombination mit der App. Hier lässt sich beispielsweise die Schnitthöhe unkompliziert zwischen 3 und 7 Zentimetern einstellen. Auch über eventuelle Defekte oder Probleme mit dem Begrenzungsdraht wirst du in der App genau informiert – dies macht die Wartung besonders komfortabel. Mähpläne und andere Einstellungen lassen sich hier ebenfalls vornehmen.

Generell mäht der Redkey MGC500 – welcher übrigens nach IPX6-Zertifizierung vor Regen und Feuchtigkeit geschützt ist – mit einer Schnittbreite von 20 Zentimetern effektiv und ist dadurch besonders schnell fertig. Praktisch: Die Messer können sich automatisch an hohes Gras oder andere Blockaden anpassen.

Prime Day Deal: Jetzt sparst du 140 Euro

Das Gesamtpaket stimmt beim Redkey MGC500 also auf jeden Fall. Und während des Prime Days kann sich auch der Preis absolut sehen lassen. Statt 699 Euro zahlst du jetzt nämlich nur noch 559 Euro für den Mähroboter. Dies ist ein Rabatt in Höhe von 140 Euro. Wer einen neuen Mähroboter mit besonders smarter Technik sucht, findet hier also ein tolles Modell zum fairen Preis.