Wer sich auch nur ein wenig mit Drohnen beschäftigt, stößt wahrscheinlich recht schnell auf die Marke DJI. Der Hersteller gilt nämlich sowohl bei Profis als auch bei Hobby-Drohnenfliegern als einer der Top-Hersteller. Grund dafür ist neben der hochwertigen Verarbeitungen ebenfalls die starke Technik, die in der Drohne steckt. So verfügt etwa die DJI Mini 4K über einige tolle Funktionen, die insbesondere für Einsteiger ein absolutes Muss sind: das Starten/Landen auf Knopfdruck, die automatische Rückkehr zum Startpunkt per GPS oder das stabile Schweben. Bei diesem Modell wird das Ganze dann noch mit 4K-Aufnahmen und einem erstaunlich niedrigen Prime Day Preis kombiniert. Wir schauen genauer hin.

Perfekt für Einsteiger & Profis: Diese Drohne lohnt sich für jeden

Hersteller DJI macht allen Interessierten den Einstieg ins Drohnenfliegen besonders leicht. Neben den eingangs angesprochenen Funktionen verfügt die Mini 4K Drohne hierfür beispielsweise außerdem noch über eine einfache Bedienung per Tastendruck und In-App-Lehrmaterialien. Rein rechtlich hat die Drohne mit einem Gewicht von unter 249 g die Zertifizierung der Klasse C0. Das heißt: Du darfst hiermit in den Kategorien A1 und A3 fliegen und musst zuvor keinerlei Prüfung ablegen.

DJI Mini 4K Drohne mit Controller

Dadurch gelingen dir dann tatsächlich bereits nach kurzer Zeit eigene Flüge und coole Aufnahmen. Letztere kann die DJI Mini 4K – wie der Name schon verrät – in 4K-Qualität aufzeichnen. Weitere Vorteile wie die 3-Achsen Gimbal Stabilisierung, der hohe Windwiderstand (Windstärke 5 / 38 km/h) sowie die Übertragungsreichweite von bis zu 10 km können sich ebenso sehen lassen. Was man jedoch bedenken muss: Im Lieferumfang ist vorerst nur ein Akku inklusive, welcher dir eine Flugzeit von knapp über 30 Minuten ermöglicht. Wer länger fliegen möchte, muss sich zusätzlich noch weitere Akkus kaufen.

Drohnen sind cool, aber teuer? Nicht am Prime Day!

Als Einstieg reicht der hier angebotene Lieferumfang aber völlig aus – insbesondere mit Blick auf den niedrigen Prime Day Preis. Amazon verkauft die Drohne heute nämlich noch für alle Prime-Mitglieder mit 20 Prozent Preisnachlass. Für dich stehen dadurch noch 239 Euro auf der Rechnung. Wie stark dieses Angebot wirklich ist, zeigt aber erst der Preisvergleich, denn: Günstiger gab’s diese Drohne von DJI zuvor noch nie! Egal, ob als Profi oder Einsteiger, hier holst du dir somit ein hochwertiges Gerät zum fairen Preis.