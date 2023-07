Prime Day 2023: Viel schon ausverkauft – diese 12 Deals lohnen sich auch an Tag 2

Halbzeit beim Prime Day 2023! Aber auch am zweiten Tag des Schnäppchen-Marathon geht das bunte Treiben fleißig weiter. Während erste Top-Deals, wie ein Oral-B-Doppelpack oder dieser massiv reduzierte Fernseher, schon ausverkauft sind, gibt es aber auch einige Angebote, die den ersten Tag überdauert haben und nach wie vor gültig sind.

Amazons Schnäppchen-Marathon: Die 12 besten Deals

Prime-Kunden erhalten Sonderrabatte auf tausende Artikel, die beim Online-Giganten gelistet sind. Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles mehr sind dabei reduziert. Wenn du noch nie Prime-Kunde warst, kannst du 30 Tage kostenlos einsteigen und dir die Rabatte gratis sichern.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr einige Dauerbrenner und Bestseller. So gibt es mal wieder ein Pfannen-Set von Tefal – aus der Jamie-Oliver-Serie – extrem viel günstiger (2er-Set + Kochbuch unter 70 Euro). Und auch das Jahresabo Microsoft 365 Family für bis zu 6 User ist einmal mehr zum Bestpreis (48,99 Euro; gleich 27 Monate gibt’s sogar für 99,99 Euro) zu haben. Hier machst du nichts falsch. Wirkliche Insider-Tipps sind aber diese hier:

Hier bietet Amazon jeweils den derzeitigen Bestpreis. Natürlich erheben wir mit der Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn für dich nichts dabei ist, kannst du hier selbst bei Amazon auf die Pirsch gehen.

Noch mehr Schnäppchen-Tipps zum Prime Day

Bist du auf der Suche nach smarten Haushaltshelfern, seien dir die verschiedenen Angebote zu Saugrobotern von Ecovacs empfohlen. Der Hersteller bietet einige vollautomatische Roboter mit Premium-Anspruch mit teilweise heftigen Rabatten an.

Wenn du dir ein Balkonkraftwerk oder erst einmal eine Kombi aus Solar-Panel und tragbarer Powerstation zulegen willst, empfehlen wir einen Blick in diese Übersicht der besten Angebote rund um Powerstations und Solar.

Saugroboter gibt es beim Prime Day gefühlt wie Sand am Meer. Einer der Top-Hersteller ist Roborock. Und deren aktuelles Modell Roborock S8 ist mit massivem Rabatt erhältlich. Hier zeigen wir dir genauer, was du von dem Deal erwarten kannst, bei dem es satte 150 Euro Rabatt gibt.

Teilweise ebenfalls smart für den Haushalt, aber immer noch als Gerät zur Bedienung gestaltet, sind die Sauger und Saugwischer der Firma Tineco. Den Akkusauger Pure One S15 Essentials bekommst du für unter 300 Euro und damit so günstig wie noch nie zuvor. Weitere Tineco-Angebote gibt’s in diesem Artikel.

Richtig cool ist auch das smarte Fleischthermometer mit dem passenden Namen Meater. Hier würden wir dir die Plus-Variante empfehlen, die nicht nur per Bluetooth, sondern auch – einmal eingerichtet – per WLAN die richtigen Garzeiten und Daten auf 50 Meter, statt in der Basisversion 10 Meter, überträgt (zum Testbericht des Meater+). Als idealer Geschenk-Tipp ist der Meater Plus jetzt auf 90,30 Euro reduziert. Es gibt satte 30 Prozent Rabatt. Die reine Bluetooth-Version kostet 76,30 Euro.

Für einen Hingucker zu Hause sorgst du, indem du dir einen Beamer fürs Heimkino holst, statt auf den alten Fernseher zu setzen. Und sei es nur für besondere Augenblicke. Im Angebot ist etwa ein erfreulich günstiges Modell der Firma Dangbei. Das recht kompakte Modell Emotn N1 kostet gerade nur 329,99 Euro.

Ein weiterer Akku-Staubsauger, der sich zur günstigen Dyson-Alternative gemausert hat, kommt von der Firma Eureka. Mit 450 Watt ist der AK10 ordentlich stark – kostet aber jetzt deutlich weniger als 200 Euro im Prime Day Deal. Im Test konnte uns der AK10 als Preis-Leistungs-Tipp überzeugen.