Beste FritzBox aller Zeiten im Preisverfall: AVM FritzBox 6690 Cable günstig wie nie

Etwa 320 Euro sollte der Router, den du an jedem Kabelanschluss in Deutschland betreiben kannst, eigentlich kosten. Ein stolzer Preis, wie wir im Rahmen unseres Tests der Kabel-Fritzbox 6690 Cable fanden. Und tatsächlich hat inzwischen ein Preisverfall eingesetzt. Gleich bei mehreren Händlern bekommst du den Router inzwischen für unter 270 Euro – darunter auch Amazon. Mit 50 Euro Preisverfall binnen weniger Wochen ist der Router inzwischen angesichts der Leistung, die er aufs Parkett bringt, zwar immer noch kein Schnäppchen aber in Sachen Preis-Leistung ganz weit vorne.

Online-Händler kontern Amazon-Deal

Aktuell hat Amazon den Router als Tagesangebot im Sortiment. Hier sparst du nicht nur die Versandkosten (auch als Nicht-Prime-Kunde), sondern gegenüber dem regulären Preis bei Amazon auch etwa 10 bis 20 Euro. Für aktuell 269,96 Euro kommt der Kabel-Router zu dir nach Hause.

Einige andere Onlineshops unterbieten den Amazon-Preis sogar noch. Hier kommen jedoch teilweise wieder Versandkosten dazu, sodass du effektiv gegenüber dem heutigen Amazon-Angebot nur 5 Euro sparst. Hier ist es an dir zu entscheiden, ob du einen kleinen Online-Händler unterstützen willst oder lieber auf den bewährten Amazon-Service samt schneller Lieferung setzt.

Auffällig ist so oder so, wie schnell bei dem Kabel-Router der Preisverfall eingesetzt hat. Es ist allerdings nicht absehbar, wie viel Luft noch nach unten ist. Denn angesichts steigender Verbraucherpreise, des Chip-Mangels und dem allgemeinen Umfeld ist es nach unserer Einschätzung unwahrscheinlich, dass der Preisverfall in diesem Maße anhält.

Das bietet die FritzBox 6690 Cable

Die FritzBox 6690 Cable ist ein echtes Arbeitstier am Kabelanschluss und langfristig für die Nutzung ausgelegt. Denn sie unterstützt Anschlüsse mit bis zu 6 Gbit/s, hat Wifi 6 an Bord und sollte dir in den kommenden fünf bis zehn Jahren als Heimnetz-Zentrale zur Verfügung stehen.

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss (abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0)

Kanalbündelung mit 2×2 OFDM(A) und 32×8 SC-QAM

4×4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (4.800 MBit/s) und 2,4 GHz (1.200 MBit/s)

Telefonanlage für DECT-, IP-und analoge Telefone

1x 2,5 Gigabit-LAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz

Herstellergarantie: 5 Jahre

Testbericht der FritzBox 6690 Cable lesen

Der Einsatz ist an jedem Kabelanschluss in Deutschland möglich. Du musst dazu lediglich deinen Standardrouter ersetzen. Das Verfahren dazu ist bei jedem Anbieter anders, die Möglichkeit aber gesetzlich verankert.

Jetzt weiterlesen FritzBox 6690 Cable im Test: Schneller, als der Kabelanbieter erlaubt