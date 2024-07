Preissturz zum Prime Day: Dieses Galaxy Tab war zuvor nie günstiger

Am Prime Day gibt es gleich mehrere spannende Samsung-Angebote für alle Prime-Mitglieder. So findet sich etwa ein 4K-Fernseher des beliebten Herstellers in unserer TV-Deal-Übersicht, während mit den Galaxy Buds2 Pro In-Ear-Kopfhörer der Marke schon für 99 Euro zu haben sind. Soll es lieber ein Tablet sein? Dann könnte das Galaxy Tab S6 Lite (2024) genau das Richtige für dich sein. 42 Prozent Rabatt sorgen hier nämlich sogar für einen neuen Tiefstpreis.

Neuer Tiefstpreis: Dieser Prime Day Deal ist echt stark

Bleiben wir doch direkt mal beim Prime Day Preis, immerhin kann sich dieser echt sehen lassen. Statt 429 Euro stehen für das Galaxy Tab S6 Lite jetzt nur noch 249 Euro auf der Rechnung. Dies ist nicht nur ein Rabatt in Höhe von 42 Prozent, sondern mit Blick auf den Preisverlauf sogar der größte Preisnachlass aller Zeiten! Zuvor gab’s die hier angebotene WiFi-Variante aus dem Jahr 2024 nämlich noch nie günstiger.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Und für den Preis kann sich die verbaute Technik des Samsung-Tablets wirklich sehen lassen. Allen voran das 10,4-Zoll-Display mit einer Auflösung von ‎2.000 x 1.200 Pixeln eignet sich ideal für die verschiedensten Szenarien. Egal, ob zum Streaming in Bus und Bahn (Inhalte können vorher bei Netflix und Co. übers WLAN heruntergeladen werden), entspannte Mal- und Spiele-Abende auf der Couch oder als Kontrolleinheit für dein Smart Home – das Galaxy Tab S6 Lite kann all das und noch vieles mehr ohne Probleme.

Besonders cool: Ein S Pen – also ein Stift fürs Tablet – ist im Lieferumfang direkt inklusive. Dieser erleichtert die Handhabung im Alltag und ist besonders für alle Künstler ein echtes Plus. Auch der 7.040 mAh starke Akku landet in der Pro-Spalte, während der recht kleine Speicher (64 GB) eher auf der Kontra-Seite zu finden ist. Hier hilft allerdings eine microSD-Karte und so hältst du ein rundum exzellentes Tablet für lediglich 249 Euro in den Händen.

NUR ALS PRIME-KUNDE? SO KOMMST DU TROTZDEM AN DAS ANGEBOT!

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten. Unsere Highlights haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.