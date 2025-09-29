Nur noch 2 Tage buchbar: Handytarif-Preissieger mit 75 GB!

Der „Gebutstags-Sale“ von Klarmobil ist bald zu Ende. Besonders heiß ist im September dabei ein Deal aus dem SIM-only-Bereich: Satte 75 GB Datenvolumen bekommst du derzeit für gerade einmal 9,99 Euro monatlich. Möglich wird das Ganze im leistungsstarken 5G-Netz von Vodafone, was das Jubiläumsangebot zu einem echten Highlight macht.

Preis-Tipp: 75 GB für 9,99 Euro

Es gibt drei Geburtstags-Optionen mit 75, 100 und 150 GB Datenvolumen (5G, Vodafone-Netz) sowie Allnet-Flats. Möchtest du sie monatlich kündbar abschließen, sind sie je zwei Euro teurer als die Laufzeit-Tarife mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. Dafür entfällt die Anschlussgebühr bei allen Varianten. Auch bei denen mit monatlicher Laufzeit.

Top-Deal ist die „kleinste“, aber preisgünstigste Version: 75 GB Datenvolumen gibt’s hier für 9,99 Euro (Laufzeit-Variante) pro Monat. Das ist ein echter Hammer und absoluter Preis-Sieger in dem Segment. Klein setzen wir hier in Anführungszeichen, denn die enthaltenen 75 GB sind für die allermeisten nahezu unbegrenzt ausreichend. Willst du monatlich aussteigen können, kostet dich das 11,99 Euro. Das ist im Flex-Bereich nicht minder gut.

Lieber ganz auf Nummer sicher? Das ist jetzt der günstigste, echte Unlimited-Tarif

Klar, mehr geht immer und das bekommst du in den beiden anderen Optionen auch. Aber 75 GB sollten im Normalfall für alle reichen.

Bis Ende September: 67 Prozent Rabatt auf Tarifpreis

Der Top-Tarif von Klarmobil ist damit 67 Prozent günstiger als regulär (da kostet er 29,99 Euro). Die eigentliche Tarif-Besonderheit ist aber tatsächlich die Anschlusspreis-Befreiung bei den monatlich kündbaren Tarifen. Damit sind die Tarife ohne Laufzeit die derzeit wohl besten Möglichkeiten, um sich ungezwungen einen großen Tarif an Land zu holen oder nur etwas Datenpuffer für einen Übergang zu sammeln.

Die Aktion von Klarmobil läuft nur noch bis einschließlich 30. September. Diese Frist gilt natürlich nur für den Abschluss des jeweiligen Tarifs. Die Preise sind dann dauerhaft beziehungsweise für 2 Jahre so günstig.

→ Hier geht’s zur kompletten Tarif-Aktion

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!