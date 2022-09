Preiskracher für Galaxy-S22-Bundle: Handy plus 20-GB-Tarif nur 30 Euro im Monat

Für eine monatliche Grundgebühr von 29,99 Euro bekommst du jetzt zusätzlich zum Top-Smartphone Galaxy S22 einen Handytarif mit 20 GB Datenvolumen im 4G/5G-Netz. Das Angebot läuft im Rahmen der Galaxy Week bei MediaMarkt und Saturn, bei der auch zahlreiche Einzelprodukte stark reduziert sind.

Im Angebot kommen einmalig Kosten von 29 Euro als Gerätepreis zur Monatsgebühr (29,99 Euro) hinzu. Auf die Mindestlaufzeit von 24 Monaten gerechnet kommst du somit auf Gesamtkosten in Höhe von rund 749 Euro. Lohnt sich das Angebot? Dazu werfen wir einen Blick auf den Preisvergleich – denn der verrät, dass du aktuell mindestens 589 Euro für das Galaxy S22 allein zahlst. Ziehen wir die Kosten des Smartphones davon ab, bleiben 160 Euro für den Tarif übrig. Durch 24 Monate geteilt, kommst du hierbei auf monatliche Kosten von rund 6,70 Euro. Und das ist für einen 5G-Tarif mit 20 GB Datenvolumen ein echt guter Preis.

Galaxy S22: Auf diese Highlights kannst du dich freuen

Schauen wir uns außerdem die Highlights des Galaxy S22 an. Das Top-Smartphone von Samsung ist 5G-fähig und passt somit hervorragend zu dem Aktionstarif. Darüber hinaus bietet es ein brillantes AMOLED-Display, das alle Inhalte in lebendigen Farben darstellt. Außerdem sorgt die hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz dafür, dass alle Bewegungen flüssig aussehen – von Videos über Gaming bis hin zum täglichen Scrollen durch deinen Social Media-Feed.

Mehr dazu: Alle Features des Galaxy S22

Ferner bietet das S22 Schnellladen, wodurch du nach nur 20 Minuten am Stecker wieder genügend Energie für einen ganzen Tag hast. Darüber hinaus arbeitet unter dem Display mit dem Exynos 2200 ein leistungsstarker Chip, der von 8 GB RAM flankiert wird. Von parallelen Anwendungen über mobiles Gaming bis hin zur Bildbearbeitung lässt dieses Set-up kaum Wünsche offen. Unterwegs schießt du weiterhin mit der Triple-Kamera mit bis zu 50 MP beeindruckende Fotos oder nimmst Videos in 8K auf. Dank des 10-MP-Teleobjektivs holst du auch weit entfernte Objekte nah heran. Und last, but not least ist das S22 mit NFC, Gesichtserkennung und IP68-Zertifizierung ausgestattet. Bei dem Angebot handelt es sich um die 128-GB-Variante in der wahrscheinlich universellsten aller „Farben“: Schwarz.

Die Tarifdetails im Schnelldurchlauf

20 GB Highspeed-Datenvolumen (4G/5G)

Flat Telefonie und SMS in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Monatlicher Grundpreis: 29,99 Euro

Einmaliger Gerätepreis: 29 Euro

Jetzt bestellen!