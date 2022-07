Starker Rabatt: Galaxy A53 Preiskracher – Samsung Watch4 gratis dazu

Samsungs Mittelklasse-Flaggschiff, das Galaxy A53, ist in der jüngst gestarteten MediaMarkt-Aktion „Back2School“ das Angebots-Highlight. Und das kommt nicht allein. Neben einem guten, in guter Gesellschaft befindlichen Bestpreis, wertet die Gratis-Zugabe der Galaxy Watch4 das Angebot noch einmal ungemein auf. Aber der Reihe nach.

Galaxy A53: Preisrutsch auf 349 Euro

MediaMarkt reduziert das Samsung-Smartphone mit 5G, 128 GB Speicher und nur in der schwarzen Farbe der „Enterprise Edition“ auf 349 Euro. Im Marktvergleich ist das Top, lediglich bei eBay gibt’s noch einzelne Angebote, die ein Neugerät für weniger anbieten.

Bei der Bezeichnung „Enterprise Edition“ handelt es sich um eine Reihe von produzierten Smartphones, die ursprünglich für den Business-Bereich gedacht waren. Vor einigen Jahren gab es bei diesen Produkten noch Unterschiede hinsichtlich der Sicherheits-Software Samsung Knox. Mittlerweile unterscheiden sich die Enterprise-Modelle nicht mehr von den herkömmlichen. Wobei – eigentlich ist es umgekehrt: Alle sicherheitsrelevanten Funktionen und auch die bei Samsung langanhaltende Update-Garantie gilt auch für die „normalen“ Modelle. Fürs Marketing hat die Kennzeichnung „Enterprise Edition“ aber noch überlebt.

Genug der Theorie: Das Galaxy A53 basiert auf einem Exynos 1280 Prozessor mit acht Rechenkernen. Du bedienst es über das 6,5 Zoll große AMOLED-Touch-Display mit Full-HD-Auflösung. Wie gut das Smartphone wirklich ist, erfährst du im Testbericht des Galaxy A53, alle technischen Daten gibt’s im ausführlichen Datenblatt. Übrigens: Derzeit liegt das A53 auf Rang 2 unseres inside digital Rankings, das die aktuellen Handys nach Beliebtheit sortiert. Tendenz steigend.

Galaxy Watch4 gratis dazu

Wie eingangs erwähnt, fehlt noch der zweite, entscheidende Teil des Angebots von MediaMarkt. Legst du zu dem 349 Euro teuren Samsung-Bestseller noch eine passende Smartwatch, die Galaxy Watch4, in den Warenkorb, zahlst du für die Samsung-Uhr nichts. Du bekommst sie zum Handy geschenkt.

Bei der Gratis-Zugabe handelt es sich um die Bluetooth-Version der Uhr mit schlankem 40-mm-Display. Vor allem in Kombination mit Samsung-Smartphones ist die Uhr wirklich empfehlenswert, wie unser Test der Watch4 zeigte. Rechnerisch beträgt der Zusatz-Rabatt, also der aktuelle Gegenwert der Uhr, satte 189 Euro. Insgesamt wird das Kombi-Angebot so zum richtigen Schnäppchen.

Das Angebot ist Teil der „Back2School“-Angebote von MediaMarkt, die unter anderem auch einige interessante Lego-Technic-Deals bieten. Ende der Angebote ist am 7. August. Top-Deals, wie etwa der zum Galaxy A53 mit Watch4, können auch schneller vergriffen sein.