Preiskracher bei Lidl: 4K-UHD-TV in vier Größen zum Top-Preis

Du hast die Wahl: 43, 50, 55 oder sogar 65 Zoll. Wie groß soll dein neuer Fernseher sein? Im Onlineshop von Lidl steht jetzt der Hisense 4K-UHD-Fernseher A7300F mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) zur Verfügung. Wir zeigen dir, was der Fernseher mit 108 bis 164 Zentimeter großer Bildschirmdiagonale kann und was du tatsächlich sparen kannst, wenn du bei Lidl auf Shoppingtour gehst.

Hisense A7300F 4K Ultra HD Smart TV: Das steckt drin

Grundsätzlich an Bord des Hisense-Fernsehers? Na klar, ein HD-Triple-Tuner – für den Empfang des TV-Signals über Satellit, Kabelanschluss oder Zimmerantenne. Bei allen vier Modellen liegt die Auflösung bei 3.840 × 2.160 Pixeln (4K), für einen extraweiten Farbraum und einen hohen Dynamikumfang stehen HDR10, HDR10+ und HLG bereit. Außerdem hast du Zugriff auf drei HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Ports, kannst per LAN-Anschluss und über den integrierten WLAN-Chip auf das Internet zugreifen und Alexa als integrierten Sprachassistenten nutzen.

Zu den weiteren Extras gehören ein umfangreicher Programmführer (EPG), eine Bluetooth-Schnittstelle, integrierter Webbrowser und bereits ab Werk vorinstallierte Apps von Netflix, Amazon Prime Video und YouTube. Die Streamingdienste kannst du auch über eine Direktwahltaste über die Fernbedienung ansteuern. Nicht an Bord ist eine Timeshift-Funktion. Und auch die Möglichkeit, etwa über eine angeschlossene USB-Festplatte Inhalte aus dem Fernsehprogramm aufzunehmen (PVR), ist nicht gegeben. Unterschiede gibt es zudem bei der Audioleistung. Sie liegt beim 43-Zoll-Modell bei etwas mageren 2 × 7 Watt. Bei den 50- und 55-Zoll-Modellen sind Lautsprecher mit 2 × 8 Watt an Bord. Und das 65-Zoll-Modell kann sogar mit 2 × 10 Watt punkten.

Hinsichtlich des Energieverbrauchs sind alle vier Fernseher-Modelle in der Energieeffizienzklasse G eingestuft. Je nachdem für welche Variante du dich entscheidest, liegt der Stromverbrauch nach Angaben des Herstellers ohne zugeschaltetes HDR bei 58, 76, 86 oder 112 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden. Bei einem angenommenen kWh-Preis von 40 Cent entspricht das während dieser 1.000 Stunden konkreten Stromkosten in Höhe von 23,20 Euro bis 44,80 Euro. Wer HDR zuschaltet, muss mit einem höheren Stromverbrauch rechnen. Dann steht ein Verbrauch von 68, 94, 105 oder sogar 140 kWh / 1.000 Std. im Datenblatt; umgerechnet also bis zu 56 Euro.

Was kostet der Hisense A73700F Fernseher bei Lidl?

Wie eingangs erwähnt, kannst du dich bei Lidl für den Hisense A7300F in gleich vier Ausführungen entscheiden:

Bei allen vier Varianten ist Lidl aktuell der günstigste Onlineshop. Und das teilweise mit großem Abstand, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Insbesondere das 55-Zoll-Modell ist zu dem aufgerufenen Preis in Höhe von knapp 350 Euro ein echter Preis-Leistungs-Tipp.

Allerdings musst du auf die oben genannten Preise noch Lieferkosten in Höhe von 4,95 Euro zurechnen. Hinzu kommt ein Speditonszuschlag in Höhe von 19,95 Euro je Stück. Beim 65-Zoll-Modell sind wegen der besonders sperrigen Abmessungen sogar einmalig 29,95 Euro extra zu zahlen.

