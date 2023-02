Preiskracher: Aldi verkauft Samsung-Smartphone zum Top-Preis

Zu Aldi kommt ein neuer Smartphone-Deal. Sowohl in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd als auch im Onlineshop von Aldi ist ab sofort das Samsung Galaxy A13 (SM-A137F) zum besonders günstigen Sonderpreis erhältlich. Konkret handelt es sich um das LTE-fähige Modell des Einsteiger-Smartphones mit 64 GB Speicherplatz und 4 GB Arbeitsspeicher, das jetzt mit 21 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) zu haben ist.

Samsung Galaxy A13 bei Aldi: Ohne 5G, aber richtig günstig

Das Smartphone ist ab Werk mit Android 12 ausgestattet, ein Upgrade auf Android 13 aber möglich. Es verfügt auf der Rückseite über vier Kameras (50 + 5 + 2 + 2 Megapixel), während auf der Vorderseite eine Kamera mit 8 Megapixeln Auflösung für Videotelefonate und Selfies nutzbar ist. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 6,6 Zoll großer Touchscreen, ein 5.000 mAh großer Akku, Bluetooth 5.2 und NFC für mobiles Bezahlen.

Herzstück ist MediaTeks Prozessor Helio G85, dessen acht Kerne in zwei Cluster aufgeteilt sind. Eines taktet über vier Kerne mit bis zu 1,8 GHz, ein zweites über ebenso viele Kerne mit bis zu 2,0 GHz. In 5G-Netzen lässt sich das Smartphone zwar nicht verwenden, dafür aber überall dort, wo LTE zur Verfügung steht. Eine LTE-fähige SIM-Karte von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben ist im Lieferumfang inklusive, das Smartphone lässt sich aber auch mit jeder anderen SIM-Karte nutzen.

Was kostet das Samsung Galaxy A13?

Samsung gibt als unverbindlichen Verkaufspreis 189 Euro für das Samsung Galaxy A13 mit 64 GB Speicherplatz an. Aktuell werden im Samsung-Onlineshop aber nur 175 Euro für das Handy fällig. In anderen Webshops musst du abseits von Amazon Marketplace und eBay mindestens 169 Euro einplanen.

Aldi unterbietet diese Preise im Rahmen des aktuellen Aldi-Deals noch einmal deutlich. Für 149 Euro ist das Smartphone jetzt im Aldi Onlineshop und bei Aldi Nord sowie Aldi Süd erhältlich; aber nur solange der Vorrat reicht. Bei einer Online-Bestellung kommen einmalig Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro dazu.

Das Smartphone eignet sich nicht nur für alle, die in die Mobilfunkwelt hineinschnuppern möchten, sondern auch für all diejenigen, die sich ein grundsolide ausgestattetes Smartphone für die Nutzung im Alltag wünschen. Für diese Zielgruppe bietet Aldi einen waschechten Preis-Leistungs-Tipp an.

