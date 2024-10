Satte 62 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) verspricht ein neuer Fernseher-Deal, der jetzt bei Lidl im Onlineshop gestartet ist. Dort kannst du ab sofort nämlich den Telefunken-Fernseher D32H750J1 zum lupenreinen Traumpreis kaufen. Zwar handelt es sich „nur“ um ein TV-Gerät mit 32-Zoll-Bildschirmdiagonale, aber dafür ist der Preis fast schon sensationell günstig. Denn du musst nur spottbillige 99,99 Euro auf den Tisch legen, damit der Fernseher zu dir nach Hause geliefert wird. Einmalig kommen schmale 5,95 Euro Lieferkosten hinzu.

Lidl: TV-Gerät zum Spottpreis kaufen

Der LED-Fernseher bietet eine Auflösung von 768 x 1.366 Pixeln (HD-ready) und eignet sich ideal, um etwa als Zweitfernseher in einem Arbeitszimmer oder im Schlafzimmer zum Einsatz zu kommen. Auch in einem Studentenzimmer dürfte er eine gute Figur machen. Wer sich den Fernseher für unter 100 Euro kauft, darf sich unter anderem auf 2 x 6 Watt Audio-Ausgangsleistung, zwei HDMI-Anschlüsse und einen USB-Port freuen. Der Fernseher ist also gut aufgestellt, um über externe Geräte zu einem Smart-TV zu werden. Selbst ist er nämlich nicht internetfähig. Ein Triple-Tuner sorgt dafür, dass der Telefunken-Fernseher nicht nur mit einer Zimmerantenne ohne zusätzliche Hardware funktioniert, sondern auch an einem Satelliten- oder Kabelanschluss.

Telefunken D32H750J1

Dass Lidl den Fernseher jetzt für 99,99 Euro anbietet, ist mit einem echten Kampfpreis gleichzusetzen. Denn normalerweise stehen 269 Euro auf dem Preisschild. Klar, du bekommst für diesen Discountpreis keinen top-ausgestatteten Fernseher, aber zum Beispiel über einen FireTV-Stick von Amazon kannst du auch dieses TV-Modell schnell und nur für einen geringen Aufpreis zu einem Smart-TV aufrüsten.

Alternative: 43-Zoll-Fernseher bei Netto und Media Markt

Soll es ein etwas größerer Fernseher mit 4K-Auflösung (3840 x 2.160 Pixel) und 43-Zoll-Display sein, kannst du dich auch für den Toshiba 43UV2363DG entscheiden, den es jetzt bei Netto Marken-Discount für 249,99 Euro statt 399,99 Euro zu kaufen gibt. Hier hast du die passenden Internet-Funktionen schon an Bord, kannst also direkt über den Fernseher unter anderem auf beliebte Streamingdienste zugreifen.

Toshiba 43UV2363DG Fernseher

Und wenn du bei Media Markt zuschlägst, kannst du dir sogar die von Netto berechneten Lieferkosten in Höhe von 5,95 Euro sparen. Denn auch dort wird der Fernseher momentan für unter 250 Euro angeboten. Nutzbar sind unter anderem drei HDMI- und zwei USB-Ports. Zudem sind verschiedene Technologien zur Bildoptimierung (u.a. HDR10 und Micro Dimming) an Bord.

