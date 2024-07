Preis stürzt in die Tiefe: Saustarke Sony In-Ears am 2. Prime Day im Sale

Wer richtig gute Bluetooth In-Ears haben möchte, aber nicht gleich 200 bis 300 Euro ausgeben mag, dem würde ich sofort die Sony Linkbuds S empfehlen. Mein Kollege hat die Kopfhörer bereits getestet und sie “die Kopfhörer-Überraschung des Jahres” genannt. Daraufhin habe ich sie mir selbst zugelegt und es rund eineinhalb Jahre später immer noch nicht bereut. Was sie können und wie gut der Preis ist, erfährst du hier.

Sony Linkbuds S: So gut sind die In-Ears wirklich

In unserem Test der Sony Linkbuds S konnten uns die kleinen In-Ears absolut überzeugen. 90 / 100 Punkten haben sie hier erreicht und spielen dadurch definitiv in der oberen Liga mit. Damals kosteten sie jedoch noch knapp 190 Euro. Rund zwei Jahre später fällt der Preis auf nur noch 99 Euro für Prime-Kunden. Gegenüber dem UVP ist das ein Rabatt von 50 Prozent. Der Preisverlauf ist dabei aber besonders interessant. Denn in den vergangenen sechs Monaten durchbrachen die Kopfhörer nicht einmal die 100-Euro-Marke nach unten. Du machst jetzt also ein echtes Schnäppchen.

Die In-Ears selbst habe ich täglich in Benutzung. Der Klang ist hervorragend und detailliert – auf Wunsch ebenfalls sehr basslastig. Das lässt sich nach Belieben und Musikrichtung in der zugehörigen App einstellen. Und auch das ANC ist erstklassig. Das finde nicht nur ich, sondern ebenso mein Kollege, der die Linkbuds S für unseren Test komplett auf Links gedreht hat. Außerdem sitzen die In-Ears bequem im Ohr und fallen nicht heraus – auch nicht beim Sport. Zusammen mit dem Ladeetui kommst du dabei auf bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit. Allerdings sind die Kopfhörer nur gegen Spritzwasser geschützt und nicht vollständig wasserdicht. Das ist für den Preis jedoch verkraftbar.

Solltest du dich fragen, ob du dir rund zwei Jahre alte Kopfhörer jetzt noch kaufen solltest, kann ich dir deine Zweifel nehmen. Denn sowohl Klang als auch ANC waren zum Marktstart grandios und sind es auch heute noch – das kann ich im persönlichen Langzeittest versprechen.

Auch als nicht zahlender Prime-Kunde holst du dir den Deal!

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten. Unsere Highlights haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.