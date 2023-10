Preis-Hammer: Hier gibt’s das brandneue Google Pixel 8 jetzt schon für nur 58 Euro

Google hat mit dem Pixel 8 sein neustes Flaggschiff-Smartphone vorgestellt. Wer Interesse an dem neuen Google-Gerät hat – und nebenbei auch einen Tarif mit massivem Sparpotenzial sucht – sollte aktuell bei „deinhandy.de“ vorbeischauen. Hier bekommst du das Pixel 8 nämlich bereits jetzt schon unschlagbar günstig im Bundle mit einem O 2 -Tarif. Dabei zahlst du insgesamt lediglich 57,95 Euro für das neue Top-Handy extra! Wir rechnen vor.

O2-Tarif im Bundle günstiger als einzeln

Zum Google Pixel 8 bekommst du bei „deinhandy.de“ einige Tarife zur Auswahl gestellt. Wir empfehlen jedoch eindeutig den „O 2 Mobile M Aktion“ Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen und einer Top-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s für monatlich 29,99 Euro (den Tarif wählst du weiter unten aus). Dank des Grow-Vorteils wachsen deine mobilen Daten zusätzlich jedes Jahr um weitere 5 GB. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming. Als Anschlusspreis fallen wie üblich 39,99 Euro an.

Lass dich von dem Gerätepreis nicht abschrecken, in diesem Deal schlummert ein unfassbares Sparpotenzial

Bereits der erste Blick auf die monatlichen Tarifkosten zeigt jedoch, dass es sich hierbei um einen wirklich einzigartigen Deal handelt. Bei anderen Angeboten zahlst du in der Regel nämlich einen Aufpreis für das Bundle mit einem Smartphone – doch nicht hier! So kostet der O 2 Mobile M Tarif bei dem Netzbetreiber selbst eigentlich 32,99 Euro im Monat. Du sparst bei dem Angebot also monatlich drei Euro und bekommst mit dem Pixel 8 dennoch ein absolutes Top-Smartphone dazu.

Bei O 2 selbst ist der Tarif einzeln sogar teurer als in diesem Spar-Bundle mit dem Pixel 8

Für das Google-Handy zahlst du währenddessen einen einmaligen Gerätepreis von 229,95 Euro on top. Über den 100-Euro-Wechselbonus drückst du diese Kosten aber noch mal gewaltig, wenn du deine alte Rufnummer mitnimmst. Verrechnet man hiermit dann noch die monatliche Ersparnis beim Tarif, zahlst du insgesamt lediglich 57,95 Euro für das Pixel 8 extra. Ein unfassbares Schnäppchen, immerhin kostet das neue Google-Handy zum Marktstart einzeln satte 799 Euro.

Und auch ein Blick auf den Preisvergleich lohnt sich: Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du bei diesem Angebot insgesamt rund 889 Euro. Holst du dir das Pixel 8 und den O 2 -Tarif hingegen einzeln, musst du über 1.430 Euro blechen. Du sparst bei dem Angebot also satte 541 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen.

Besonders cool: Aktuell kannst du dir völlig umsonst noch die starken Pixel Buds Pro dazu sichern. Dafür musst du bei diesem Tarif-Deal einfach nur bis zum 16. Oktober zuschlagen und anschließend dein neues Pixel 8 zwischen dem 27. Oktober und 29. November auf dieser Aktionsseite registrieren sowie deinen Kaufbeleg hochladen.

Pixel 8 bereits jetzt unschlagbar günstig

Mit dem neuen Pixel 8 holst du dir bei dem Tarif-Deal ein absolutes Top-Handy zum kleinen Preis. So liefert dir der verbaute Google Tensor G3 Prozessor samt 12 GB RAM etwa eine stets hervorragende Performance im Alltag. Generell sind Soft- und Hardware, wie bei Google-Geräten üblich, optimal aufeinander abgestimmt. Und auch der 4.575 mAh Akku kann sich sehen lassen und sollte für eine ordentliche Laufzeit sorgen.

Google Pixel 8 Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display , 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.575 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Grau, Rosa, Schwarz Einführungspreis Pixel 8 (8/256 GB): 859 €, Pixel 8 (8/128 GB): 799 € Marktstart Herbst 2023

Ein weiterer Hingucker beim Pixel 8 ist das 6,2 Zoll große OLED-Display. Der Bildschirm punktet dabei nicht nur technisch mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, sondern sorgt gleichzeitig auch für die kompakte und handliche Größe des Smartphones. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket vom Schutz gegen Untertauchen nach IP68 sowie dem siebenjährigen Update-Support. Als Speicherplatz stehen dir übrigens 128 GB zur Verfügung.

Passend dazu: 7 Jahre Update-Support: Das ist das neue Pixel 8 & Pixel 8 Pro

→ Google Pixel 8 für nur 57,95 Euro zum 25-GB-Tarif