Preis halbiert: Dieser Samsung-Fernseher entwickelt sich vom Luxus- zum Schnäppchen-TV

Rund 640 Euro nennt günstiger.de als Preis für den Edel-TV „The Frame“ von Samsung. Es geht dabei um die Variante mit kompakten 43 Zoll. Das Besondere ist, dass die Preisverlaufskurve in diesem Jahr nur eine Richtung kennt: Gen Süden. Und das ist für Schnäppchenjäger ein echtes Fest. Denn so billig wie jetzt, gab es den Samsung-Fernseher noch nie. Auch, wenn je nach Händler noch Lieferkosten hinzuaddiert werden – etwa beim Bestpreis-Anbieter „Electrogiant“.

Samsung QLED-TV im Preisverfall: Neu auf dem Markt und schon fast 200 Euro günstiger

The Frame zum halben Preis

Schaut man sich an, woher der QLED-TV mit seinem edlen Rahmen und seinen speziellen Kunst-Tricks preislich kommt, kann es einem schwindlig werden. Denn die 43-Zoll-Variante kostet zum Jahresstart noch satte 1.300 Euro. Der Markt regelt aber in diesem Fall im Sinne des Verbrauchers und mittlerweile kostet der TV die eben erwähnten rund 640 Euro. Damit kommt er in einen akzeptablen bis guten Preisbereich.

Doch was bekommst du dafür? Die Linie „The Frame“ von Samsung soll Menschen begeistern, die den Fernseher nicht als schwarzen Kasten an der Wand empfinden wollen. Denn mit auswechselbaren Rahmen und mit der Wand bündiger Bauweise tarnen sich diese Fernseher als Bild an der Wand oder auf einem Ständer, der einer Staffelei nachempfunden ist. Damit die optische Täuschung perfekt wird, verbaut Samsung in diese TV-Linie matte Displays, die kaum reflektieren. Schaust du gerade kein Fernsehen, kannst du dir darüber Gemälde anzeigen lassen. Samsung hat dafür 1.600 Kunstwerke zur Verfügung gestellt.

Die schönste Hülle bringt selbstverständlich nichts, wenn die inneren Werte nicht dazu passen. Beim Bild setzt Samsung auf ein 4K-Panel, 6ms Reaktionszeit und 3.500 Hz Bildwiederholfrequenz. Beim Sound kommt Dolby Atmos zum Einsatz und 40 Watt Leistung. Kabellos stehen quasi alle Schnittstellen, von Bluetooth bis DLNA zur direkten Kommunikation bereit. Anschlüsse bietet er in Form von 4 HDMI-Slots, CI Plus, einem optischen Port, USB und USB-Typ-C-Schnittstellen sowie einem RJ45-Eingang für Netzwerkkabel.

Die Fernseher der „The Frame“-Reihe gibt es von 32 bis 85 Zoll. Alle Modelle sind im Preis 2022 kräftig gefallen, jedoch ist die 43-Zoll-Variante diejenige, die am stärksten vom Preisverfall betroffen ist.