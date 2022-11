Praktischer Nass-Trocken-Sauger ist zum Black Friday massiv reduziert

Tineco ist ein immer bekannterer Hersteller von Haushaltsgeräten, die sich genau diesem Credo verschrieben haben: So smart wie nötig und so clever wie möglich. Das gipfelt in einer Praktikabilität, die unter anderem das aktuelle Flaggschiff der 2-in-1-Geräte bietet: Der Tineco FLOOR ONE S5.

Tineco Floor One S5 „All in One“: Jetzt gibt es 140 Euro Rabatt

Der akkubetriebene Nass- und Trockensauger Tineco FLOOR ONE S5 ist ein echter Haushalts-Tausendsassa. Mit filigraner und durchdachter Technik erledigst du hiermit den kompletten Wohnungsputz in einem Aufwasch. Per starkem Motor saugst du losen Dreck ein und dank ausgeklügelter Mopp-Technik und Dual-Wassertank-System wischst du dahinter gründlich nach.

Dabei setzt Tineco den Fokus insbesondere auf die Reinigung von Hartböden und spezialisiert sich auf Haustierbesitzer, entwickelt also speziell für Tierhaare.

Der eigentlich 509 Euro teure FLOOR ONE S5 ist in der Amazon Black Friday Woche jetzt massiv reduziert und für 379 Euro zu haben. Der Händler gewährt hier also satte 140 Euro Rabatt auf den „All-in-One“ Akkusauger und -saugwischer.

→ Hier geht’s direkt zum Angebot

Nass-Trockensauger von Tineco

Daneben sind noch andere Saugwischer-Geräte im Angebot. Der Tineco FLOOR ONE S3 kostet im Sale nur noch 279 Euro, die S5-Geschwister-Modelle Tineco FLOOR ONE S5 Steam (339 Euro) und Tineco FLOOR ONE S5 (368 Euro) sind ebenfalls Teil der Angebote.

Weitere Tineco Black Friday Deals: Auch reine Akkusauger im Angebot – einer für nur 100 Euro

Außerdem sind noch einige weitere Tineco-Geräte im Black Friday Sale teils deutlich günstiger zu haben. Zu nennen ist da unter anderem der von uns ebenfalls im Tierhaar-Umfeld getestete Teppich- und Polsterreiniger Tineco CARPET ONE, der nun 374 Euro (statt 499 Euro) kostet.

Aber auch klassische Akku-Staubsauger ohne Wischer-Kompetenz sind im Angebot. Hier kommt die Übersicht:

Top-Deal in Sachen Rabatt und auch rein preislich ist hier tatsächlich der Tineco A10 Hero, der durch den Rabatt auf 99 Euro und damit unter die Marke von 100 Euro rutscht. Alle Tineco-Deals gelten analog zur Amazon Black Friday Woche vom 18. November bis zum 28. November – dem sogenannten „Cyber Monday“.