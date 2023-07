Nur für kurze Zeit günstiger: Praktischer 3-in-1-Fensterreiniger von Vorwerk jetzt unter 200€

Während diese Woche die Prime Days bei Amazon liefen, haben auch viele andere Anbieter ihre Produkte im Preis gesenkt. Darunter auch der Wuppertaler Hersteller Vorwerk, der vielfältige und vor allem hochwertige Haushaltsgeräte in der Kobold summer week reduziert hat. Ein Angebot lohnt sich dabei ganz besonders: Der Kobold VG100 Fensterreiniger. Hiermit erledigst du drei Schritte in einem und sparst dadurch eine Menge Zeit und Nerven. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Kobold VG100 Fensterreiniger: Das kann der Haushaltshelfer von Vorwerk

Statt Wassereimer, Fensterwischer und Abzieher aus dem Keller zu holen, braucht es mit dem Kobold VG100 Fensterreiniger nur ein einziges Produkt für die gesamte Reinigung von Fenstern und sonstigen Glasscheiben. Denn hiermit lassen sich Glasflächen in einem Rutsch befeuchten, reinigen – und wieder trocken saugen. Dadurch geht der Fensterputz deutlich schneller und komfortabler von der Hand. Insbesondere das nahezu schlierenfreie Ergebnis hat uns auch im Test des Fensterreinigers überzeugen können.

Besonders praktisch bei der Reinigung mit dem Kobold VG100: Das Schmutzwasser wird sofort in einen speziellen Tank eingesaugt – somit bleiben auf den Rändern kaum Flecken übrig, wodurch sich auch die Arbeit im Nachgang auf ein Minimum reduziert. Wasser und Reinigungskonzentrat werden in einen separaten Tank gefüllt, so muss kein zusätzliches Gefäß durchs Haus getragen werden. Das Mikrofasertuch lässt sich schnell per Klett wechseln und anschließend in der Waschmaschine säubern.

Das Angebot im Preis-Check

Der Kobold VG100 Fensterreiniger ist aktuell und noch bis zum 16. Juli im Zuge der Kobold summer week reduziert. Insgesamt streicht der Hersteller, der vieles „made in Germany“ produziert, 50 Euro von der Rechnung. Statt sonst 249 Euro stehen dadurch nur noch 199 Euro auf dem Kassenbon. Da Vorwerk seine Produkte nur im eigenen Shop vertreibt, ist hier ein Preisvergleich zwecklos. Sehr wohl lohnt sich aber ein Blick auf den Preisverlauf über die vergangenen Monate. Und hier zeigt sich: Die meiste Zeit gab es den Fensterreiniger nur zum UVP von 249 Euro, günstiger als jetzt war er allerdings noch nie erhältlich.

Übrigens lohnt es sich auch, die weiteren Deals der Kobold summer week einmal anzuschauen. Hier lassen sich noch bis zum 16. Juli viele weitere spannende Schnäppchen des deutschen Produzenten finden. Darunter der Akku-Handsauger Kobold VC100 für unter 100 Euro oder ein Düsen-Set für 99 Euro.

Eine Übersicht der Kobold summer week Angebote haben wir dir hier zusammengestellt